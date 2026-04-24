Buscan a los familiares de un hombre internado en el Hospital Marcial Quiroga

Desde el Hospital Marcial Quiroga solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con familiares de un hombre que se encuentra internado en delicado estado de salud.
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Permanece en estado delicado en el Hospital Marcial Quiroga. Piden comunicarse con Trabajo Social.
Desde el Hospital Marcial Quiroga solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con familiares de un hombre que se encuentra internado en delicado estado de salud.
Se trata de Otarola Ofman Wilton, de 68 años, quien ingresó al nosocomio sin acompañantes ni personas de referencia. Actualmente permanece internado en la Guardia Médica, bajo atención profesional.
Según la información disponible, el último domicilio del hombre sería en Villa Lerga, en el departamento Rawson, aunque hasta el momento no se ha logrado ubicar a familiares o allegados.
Ante esta situación, desde el centro de salud apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder dar con su entorno cercano.
Quienes puedan aportar datos deben dirigirse al Servicio de Trabajo Social del Hospital Marcial Quiroga en horario de mañana, o bien comunicarse telefónicamente al 4324700 interno 4795.