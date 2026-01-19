lunes 19 de enero 2026

Rivadavia

Orrego recorrió el avance de obra del Centro Integrador Comunitario de Marquesado

Durante la visita, el Gobernador observó el estado de avance de los distintos sectores del edificio y recibió detalles técnicos sobre la ejecución del proyecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, realizó un recorrido por la obra del Centro Integrador Comunitario (CIC) que se construye en la localidad de La Bebida, Rivadavia, dentro del barrio Sierras de Marquesado. Durante la visita, observó el estado de avance de los distintos sectores del edificio y recibió detalles técnicos sobre la ejecución del proyecto.

El CIC se emplaza en el extremo noreste de la manzana destinada a equipamiento comunitario, con frente a dos calles y una superficie total de 1.399 metros cuadrados.

A lo largo del recorrido, el mandatario pudo conocer los espacios destinados a la atención de políticas públicas, que incluirán dispositivos de abordaje territorial como UMA, Género y Diversidad, y Niñez y Adolescencia. Este sector contará con área administrativa, sanitarios y depósitos, lo que permitirá una atención integral a los vecinos de la zona.

El proyecto también contempla un sector de capacitación con dos salas especialmente diseñadas para actividades formativas, un salón de usos múltiples y un área con sanitarios y cocina, con acceso independiente, pensada para el desarrollo de actividades comunitarias, culturales y sociales.

La construcción se ejecuta con un sistema tradicional sismorresistente, que incluye estructuras de hormigón armado, mampostería de ladrillón cerámico macizo armado y cubiertas con estructura metálica y paneles térmicos, garantizando seguridad y confort. Además, la obra prevé la ejecución y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones necesarias, como redes sanitarias, agua potable, electricidad, gas natural, sistema contra incendios e instalaciones termomecánicas.

La superficie total a construir será de 512,41 metros cuadrados. Con este nuevo Centro Integrador Comunitario, el Gobierno provincial busca fortalecer la presencia del Estado en el territorio y brindar un espacio de referencia para el desarrollo social y comunitario de las familias de Marquesado.

