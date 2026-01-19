"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad
El comunicado fue difundido tras la viralización de un video que muestra la desesperación de una madre luego de que su hijo fuera atacado con una botella durante el show en el boliche Way, en Rawson. Desde la organización aseguraron que se trató de un hecho ajeno al evento, repudiaron la violencia y anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad.
Ante la repercusión del caso, desde la “Misa de Omega” difundieron un comunicado en el que remarcaron que lo ocurrido “fue un episodio aislado, provocado por terceros”, totalmente ajeno a la organización, al trabajo del local y a la banda que se presenta cada fin de semana. Además, indicaron que el equipo de seguridad intervino de inmediato y que las autoridades actuaron “como corresponde”.
Finalmente, desde Way Omega Club repudiaron cualquier acto de violencia, rechazaron las versiones que buscan perjudicar al evento y aseguraron que continuarán reforzando los controles para garantizar un ambiente “ordenado, cuidado y familiar”, como -según destacaron- ocurre desde hace años.
El hecho tomó estado público luego de la viralización de un video grabado en el lugar, donde se observa a una mujer desesperada pidiendo ayuda para su hijo, quien había sido atacado en la zona del cuello con una botella rota. “A mi hijo lo han cortado entero”, se escucha decir a la mujer, de apellido Ávila, quien se encontraba junto al joven de 19 años cuando se produjo el ataque.
Según trascendió, el violento episodio ocurrió antes de las 6 de la mañana, en medio de una pelea dentro del local bailable ubicado sobre el lateral de Ruta 40, entre calles Putaendo y Troja. De acuerdo al relato de las víctimas, el joven -identificado con el apellido Manrique- intentó defender a su madre y fue en ese contexto que recibió la agresión.
El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde debieron practicarle ocho puntos de sutura. Permanece internado, pero fuera de peligro.
En el video que circuló en redes sociales también se observa cómo amigas de la mujer intentan contenerla mientras el adolescente ya estaba siendo asistido por personal médico. Hasta el momento, la persona agresora no fue identificada oficialmente, aunque Ávila y su hijo señalaron que se trataría de un hombre conocido con el apodo de “Pichi”, quien residiría en el barrio Candelaria y con quien mantendrían conflictos de vieja data, presuntamente originados en Concepción.