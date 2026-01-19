lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicado

"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad

El comunicado fue difundido tras la viralización de un video que muestra la desesperación de una madre luego de que su hijo fuera atacado con una botella durante el show en el boliche Way, en Rawson. Desde la organización aseguraron que se trató de un hecho ajeno al evento, repudiaron la violencia y anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"
El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Ante la repercusión del caso, desde la “Misa de Omega” difundieron un comunicado en el que remarcaron que lo ocurrido “fue un episodio aislado, provocado por terceros”, totalmente ajeno a la organización, al trabajo del local y a la banda que se presenta cada fin de semana. Además, indicaron que el equipo de seguridad intervino de inmediato y que las autoridades actuaron “como corresponde”.

Finalmente, desde Way Omega Club repudiaron cualquier acto de violencia, rechazaron las versiones que buscan perjudicar al evento y aseguraron que continuarán reforzando los controles para garantizar un ambiente “ordenado, cuidado y familiar”, como -según destacaron- ocurre desde hace años.

dsadasadsdasdasas

El hecho tomó estado público luego de la viralización de un video grabado en el lugar, donde se observa a una mujer desesperada pidiendo ayuda para su hijo, quien había sido atacado en la zona del cuello con una botella rota. “A mi hijo lo han cortado entero”, se escucha decir a la mujer, de apellido Ávila, quien se encontraba junto al joven de 19 años cuando se produjo el ataque.

Según trascendió, el violento episodio ocurrió antes de las 6 de la mañana, en medio de una pelea dentro del local bailable ubicado sobre el lateral de Ruta 40, entre calles Putaendo y Troja. De acuerdo al relato de las víctimas, el joven -identificado con el apellido Manrique- intentó defender a su madre y fue en ese contexto que recibió la agresión.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde debieron practicarle ocho puntos de sutura. Permanece internado, pero fuera de peligro.

En el video que circuló en redes sociales también se observa cómo amigas de la mujer intentan contenerla mientras el adolescente ya estaba siendo asistido por personal médico. Hasta el momento, la persona agresora no fue identificada oficialmente, aunque Ávila y su hijo señalaron que se trataría de un hombre conocido con el apodo de “Pichi”, quien residiría en el barrio Candelaria y con quien mantendrían conflictos de vieja data, presuntamente originados en Concepción.

Temas
Seguí leyendo

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

En Mendoza, un chofer de una empresa de colectivos sanjuanina dio positivo en el test de alcoholemia

Quién era el hombre que murió tras chocar contra un árbol en Rawson

Irá al Penal de Chimbas tras golpear y robarle casi $1.000.000 a un comerciante

Investigan a una mujer por dos presuntas golpizas contra su hermano

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena
Tiempo en Chile

Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena

Por Luz Ochoa
Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco
Tiempo de verano en SJ

Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco

Fue un episodio aislado: la Misa de Omega repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad
Comunicado

"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad

Imagen ilustrativa.
Este lunes

En Mendoza, un chofer de una empresa de colectivos sanjuanina dio positivo en el test de alcoholemia

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada