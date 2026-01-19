lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este lunes

En Mendoza, un chofer de una empresa de colectivos sanjuanina dio positivo en el test de alcoholemia

El hecho ocurrió durante un control de rutina en la Terminal de Ómnibus mendocina. El conductor de un micro de la empresa sanjuanina 20 de Junio fue apartado del servicio y el viaje quedó demorado hasta que se designó a otro chofer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un colectivo de larga distancia perteneciente a una empresa sanjuanina no pudo iniciar su recorrido este lunes desde Mendoza, luego de que un control oficial detectara que el chofer asignado al servicio había consumido alcohol, en infracción a la normativa vigente para el transporte de pasajeros.

Lee además
otro reves para el empresario sanjuanino acusado de estafas en mendoza: ahora le negaron la prision domiciliaria
Judiciales

Otro revés para el empresario sanjuanino acusado de estafas en Mendoza: ahora le negaron la prisión domiciliaria
cornejo le pidio a santilli por la finalizacion de la ruta 40 en el tramo san juan?mendoza
Obras

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

Según informaron fuentes oficiales, el control se llevó a cabo minutos antes de que la unidad de la empresa sanjuanina 20 de Junio iniciara su recorrido con destino al barrio porteño de Liniers. Al someter al conductor al test de alcoholemia obligatorio, el resultado arrojó 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido para choferes profesionales, que es tolerancia cero.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron la desafectación inmediata del conductor y prohibieron la salida del colectivo, priorizando la seguridad de los pasajeros que ya se encontraban a bordo o aguardaban el viaje en la terminal.

Desde la CNRT señalaron que se labró el acta de infracción correspondiente y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas para este tipo de faltas, consideradas graves por el riesgo que implican para la seguridad vial.

El servicio quedó momentáneamente suspendido y se reanudó recién cuando la empresa garantizó la continuidad del viaje con otro chofer debidamente habilitado, permitiendo así la partida del micro en condiciones reglamentarias.

Temas
Seguí leyendo

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Horror en Mendoza: hallaron el cuerpo de una mujer tras un mes de silencio y detuvieron a su ahijado

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad

Quién era el hombre que murió tras chocar contra un árbol en Rawson

Irá al Penal de Chimbas tras golpear y robarle casi $1.000.000 a un comerciante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Te Puede Interesar

Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco
Tiempo de verano en SJ

Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco

Por Florencia García
Fue un episodio aislado: la Misa de Omega repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad
Comunicado

"Fue un episodio aislado": la "Misa de Omega" repudió los actos de violencia viralizados y confirmó que reforzarán la seguridad

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Imagen ilustrativa.
Este lunes

En Mendoza, un chofer de una empresa de colectivos sanjuanina dio positivo en el test de alcoholemia

Coquimbo paranormal: el niño muerto de forma trágica que asusta turistas en el Barrio Inglés video
Tiempo en Chile

Coquimbo paranormal: el niño muerto de forma trágica que asusta turistas en el Barrio Inglés