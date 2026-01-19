En Mendoza, un chofer de una empresa de colectivos sanjuanina dio positivo en el test de alcoholemia

Un colectivo de larga distancia perteneciente a una empresa sanjuanina no pudo iniciar su recorrido este lunes desde Mendoza , luego de que un control oficial detectara que el chofer asignado al servicio había consumido alcohol, en infracción a la normativa vigente para el transporte de pasajeros.

Según informaron fuentes oficiales, el control se llevó a cabo minutos antes de que la unidad de la empresa sanjuanina 20 de Junio iniciara su recorrido con destino al barrio porteño de Liniers. Al someter al conductor al test de alcoholemia obligatorio, el resultado arrojó 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido para choferes profesionales, que es tolerancia cero.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron la desafectación inmediata del conductor y prohibieron la salida del colectivo, priorizando la seguridad de los pasajeros que ya se encontraban a bordo o aguardaban el viaje en la terminal.

Desde la CNRT señalaron que se labró el acta de infracción correspondiente y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas para este tipo de faltas, consideradas graves por el riesgo que implican para la seguridad vial.

El servicio quedó momentáneamente suspendido y se reanudó recién cuando la empresa garantizó la continuidad del viaje con otro chofer debidamente habilitado, permitiendo así la partida del micro en condiciones reglamentarias.