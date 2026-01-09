viernes 9 de enero 2026

Servicio

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

Si bien el camino reabrió, se esperan demoras debido a la importante cantidad de vehículos que esperan pasar. Mientras, el Paso de Agua Negra continúa habilitado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una larga fila de autos en espera, reabrieron el Paso Cristo Redentor.

Con una larga fila de autos en espera, reabrieron el Paso Cristo Redentor.

Luego de permanecer cerrado durante toda una jornada por tormentas intensas y el riesgo de deslizamientos de barro, el Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, volvió a habilitarse este viernes desde las 8.30. La reapertura rige para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, tras una evaluación conjunta realizada por las autoridades de Argentina y el país vecino. Por su parte, el Paso de Agua Negra, ubicado en San Juan, continúa transitable y se podrá recorrer este viernes desde las 9.

La decisión en el cruce por Mendoza se tomó luego de una reunión mantenida en horas de la madrugada, en la que los organismos responsables del corredor internacional analizaron la evolución de las condiciones climáticas y el estado de las rutas nacionales 7 y 60, concluyendo que el tránsito podía retomarse con normalidad.

Durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes, se registró una importante acumulación de vehículos particulares en las inmediaciones del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, punto donde se había dispuesto la barrera del cierre. La demanda de cruce hacia Chile viene en aumento desde el inicio del año y se intensificó notablemente tras los festejos de Año Nuevo.

Según datos oficiales dados a conocer por el diario Los Andes, en los últimos días se registraron picos de entre 7.000 y 8.000 personas diarias atravesando el complejo fronterizo Los Libertadores. Ante este escenario, los paradores ubicados en Penitentes y Uspallata debieron activarse de manera preventiva en distintos momentos de la mañana para ordenar el flujo vehicular y evitar la saturación del corredor internacional.

Las autoridades recomiendan a los conductores informarse previamente sobre el estado del paso y circular con precaución, ya que las condiciones climáticas en alta montaña pueden variar rápidamente.

El paso por San Juan

El Ministerio de Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 09:00 a 17:00 hs.

Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

