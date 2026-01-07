miércoles 7 de enero 2026

Comunicado

Cerrarán el paso a Chile por Mendoza por pronóstico de lluvias intensas

La medida preventiva comenzará durante la madrugada del jueves, luego de que el corredor internacional permanezca habilitado hasta la medianoche. Advierten riesgo de deslizamientos en alta montaña por lluvias intensas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso Cristo Redentor, uno de los más usados para conectar a Argentina con Chile.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, permanecerá habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos hasta las 00:00 de este jueves, pero luego será cerrado de manera preventiva debido al pronóstico de lluvias intensas en alta montaña.

Según informaron oficialmente en un comunicado difundido durante la noche de este miércoles, el corte de circulación comenzará a las 22:00 en Uspallata, como medida anticipada ante las condiciones climáticas adversas previstas para la tarde-noche y la madrugada del jueves 8 de enero.

De acuerdo al parte, las precipitaciones pronosticadas podrían generar deslizamientos con material de arrastre, lo que impediría garantizar condiciones seguras de transitabilidad en el corredor internacional.

Desde la coordinación del paso recomendaron a los usuarios informarse previamente sobre el estado del cruce antes de emprender el viaje, a fin de evitar contratiempos y demoras innecesarias.

image
Temas
