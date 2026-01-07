Un impactante choque en el camino a Chile por Mendoza terminó con un muerto

Un violento accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre este miércoles por la tarde en el corredor internacional que une Mendoza con Chile . El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 7 , en plena zona de Alta Montaña , a pocos kilómetros del límite con el país vecino.

El choque se produjo a la altura del kilómetro 1.212, en el sector conocido como Horcones, más precisamente en la peligrosa Curva del Yeso. Allí, por motivos que aún son materia de investigación, un Renault Clio y una camioneta de patente chilena impactaron de frente.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo argentino circulaba en sentido oeste, mientras que la camioneta lo hacía en dirección contraria. En el auto viajaban dos personas: el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, que perdió la vida en el lugar a causa de las graves heridas, y una mujer que lo acompañaba y debió ser asistida por personal médico.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en la zona, con la intervención de efectivos policiales, Gendarmería Nacional y servicios de emergencia. Debido a las tareas de asistencia y peritajes, el tránsito fue desviado por un bypass y la circulación permaneció lenta, con extrema precaución para los conductores que transitaban por el lugar.

Las causas del choque están siendo investigadas para determinar cuál de los dos vehículos habría invadido el carril contrario.