miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ruta 7

Un impactante choque en el camino a Chile por Mendoza terminó con un muerto

El siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 7, en la zona de Alta Montaña. El choque frontal involucró a un auto argentino y una camioneta chilena. La circulación estuvo reducida durante varias horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre este miércoles por la tarde en el corredor internacional que une Mendoza con Chile. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, en plena zona de Alta Montaña, a pocos kilómetros del límite con el país vecino.

Lee además
la tremenda historia detras del choque mortal en sarmiento: la victima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
tension a metros del parque de mayo por un choque y el importante operativo para sacar a una persona
Capital

Tensión a metros del Parque de Mayo por un choque y el importante operativo para sacar a una persona

El choque se produjo a la altura del kilómetro 1.212, en el sector conocido como Horcones, más precisamente en la peligrosa Curva del Yeso. Allí, por motivos que aún son materia de investigación, un Renault Clio y una camioneta de patente chilena impactaron de frente.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo argentino circulaba en sentido oeste, mientras que la camioneta lo hacía en dirección contraria. En el auto viajaban dos personas: el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, que perdió la vida en el lugar a causa de las graves heridas, y una mujer que lo acompañaba y debió ser asistida por personal médico.

Tras el siniestro, se desplegó un importante operativo en la zona, con la intervención de efectivos policiales, Gendarmería Nacional y servicios de emergencia. Debido a las tareas de asistencia y peritajes, el tránsito fue desviado por un bypass y la circulación permaneció lenta, con extrema precaución para los conductores que transitaban por el lugar.

Las causas del choque están siendo investigadas para determinar cuál de los dos vehículos habría invadido el carril contrario.

Temas
Seguí leyendo

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: una mujer terminó con varias lesiones

Muere un hombre en un nuevo choque en Sarmiento

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

Fuerte choque en Angaco: un motociclista con fractura expuesta tras el impacto

Un país, mil paisajes: la Argentina que sorprende al mundo con sus postales

"Si yo tuviera 18...": el aberrante chat del pastor evangélico detenido por abusar de una menor de su iglesia

Córdoba: murió un bebé de tres meses por un derrame cerebral y detuvieron a sus padres

La NASA confirmó la fecha de lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer entró a la comisaría y antes de ser atendida se prendió fuego.
En Misiones

Una mujer entró a una comisaría y se prendió fuego ante la desesperación de los policías

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Cuándo empezarán las clases en San Juan.
De la pile a la escuela

Definieron cuándo comenzarán las clases en San Juan y la fecha de las vacaciones de invierno

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)
Rutas

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Simularon ser empleados de un banco local y estafaron a un jubilado en $14.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono
Comercio

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono

El primer chispazo entre el oficialismo y el bloquismo se dio en una cancha de fútbol
Fútbol y política

El primer chispazo entre el oficialismo y el bloquismo se dio en una cancha de fútbol

Imagen ilustrativa 
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

¡Se largó con todo! En video, así llovió en San Juan
Precipitaciones

¡Se largó con todo! En video, así llovió en San Juan