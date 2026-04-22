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Paleontología

Hallan en la Patagonia un reptil de 70 millones de años y lo reconstruyen digitalmente

Fue hallado en rocas de la Formación Allen, en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua, y es el lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío.

Por Agencia NA
Reconstrucción de Paleoteius lakui. Foto: Agencia NA (CONICET)

Reconstrucción de Paleoteius lakui. Foto: Agencia NA (CONICET)

Un equipo paleontológico internacional halló en la provincia de Río Negro los restos fósiles de un reptil que vivió hace unos 70 millones de años: Paleoteius lakui.

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Esta nueva especie fue hallada en rocas de la Formación Allen, en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua. El descubrimiento estuvo encabezado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), y fue publicado en la revista Scientific Reports.

El reptil hallado es el lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío y aporta evidencia clave para comprender la evolución de los reptiles en los continentes del hemisferio sur en el período previo a la extinción de tres cuartas partes de las especies de plantas y animales que habitaban la Tierra, incluidos todos los dinosaurios, explican desde el CONICET.

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Cómo era Paleoteius lakui

De acuerdo con la descripción de los científicos, Paleoteius era un pequeño reptil de poco más de 15 centímetros de largo, con un cráneo fuertemente ornamentado por pequeñas protuberancias y quijadas armadas de numerosos dientes finos, simples y uniformes, que posiblemente le hayan servido para capturar insectos.

“Los restos fósiles de animales pequeños son, en general, muy escasos. Particularmente, las lagartijas y los lagartos, debido a su pequeño tamaño y su gran fragilidad, se fosilizan muy poco. Los restos que se encuentran son, en general, muy incompletos. En este caso, tuvimos la suerte de encontrar una gran parte del esqueleto, con gran parte del cráneo, que por primera vez brinda mucha información sobre la historia de estos reptiles en el Cono Sur”, explicó Federico Agnolín, primer autor del estudio.

Cómo se estudiaron los fósiles del reptil

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El estudio del fósil se realizó a través de tecnologías de avanzada que permitieron analizarlo sin dañar los restos. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el uso de microtomografía computada permitió reconstruir digitalmente la anatomía interna del ejemplar con una resolución micrométrica. Estos estudios fueron realizados en colaboración con científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Con estos datos, explicaron, pudieron crear modelos tridimensionales que facilitaron el análisis anatómico y comparativo.

Además, los análisis filogenéticos, claves para entender las relaciones genealógicas de la nueva especie, requirieron el uso de recursos computacionales de alto rendimiento provistos por el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

FUENTE: Agencia NA

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