martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De Mendoza

La Justicia le dio 5 días a Manaos para pagar $800 millones de indemnización a un exempleado

El exempleado reclamaba despido indirecto, irregularidades en la registración laboral y evasión previsional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Finalmente, la empresa de bebidas Manaos, comercializada por Refres Now, deberá pagar una indemnización de más de $800 millones por despido a un trabajador mendocino. Tras agotar todos los recursos judiciales posibles en la provincia y rechazar la pretensión de la compañía de llevar el caso a la Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso que la firma abone el monto en un plazo de cinco días hábiles.

Lee además
furor por la carne de burro en chubut: lo de una semana se agoto en un dia
Consumo

Furor por la carne de burro en Chubut: lo de una semana se agotó en un día
el juez de santiago del estero rechazo el pedido de detencion de chiqui tapia y pablo toviggino
Aunque fue recusado

El juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

De esta manera, el máximo tribunal provincial confirmó el último fallo en su contra, según informó el medio local Los Andes. La resolución, que cuenta con la firma de los jueces Omar Alejandro Palermo, Norma Llatser y Mario Daniel Adaro, desestima el recurso extraordinario federal presentado por Refres Now.

El argumento por parte de la justicia sostiene que el reclamo de la empresa resultó “improcedente en lo sustancial, al ser una cuestión de hecho regida por el derecho común y ajena a la vía extraordinaria”. El tribunal consideró que “repitieron argumentos” que ya habían sido revisados en instancias anteriores y que “no existe cuestión federal” para habilitar la presentación ante la Corte Suprema nacional.

Así, el fallo dejó firme la orden de pago. Manaos debe abonar una suma que, de acuerdo a lo determinado en la última sentencia de febrero de este año, ascendía a $807.676.293,72, cifra sujeta a la acumulación de intereses hasta que se concrete el pago total.

El conflicto tiene como contrapartida un exempleado de Manaos, que trabajó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. El trabajador había iniciado una demanda laboral por despido indirecto, irregularidades en la registración laboral, descuentos y maniobras de evasión previsional.

La controversia se inició cuando el trabajador denunció que su relación laboral —que comenzó formalmente en 2015, aunque ya trabajaba para la empresa desde octubre de 2013— estaba encubierta por contratos informales que no reflejaban su verdadera condición. La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, integrada por Gonzalo Rivero, Mariana Carayol y Javier Castrillejo, fijó inicialmente la indemnización en cerca de $1.500 millones: $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas. Al apelar, Refres Now S.A. logró que la Suprema Corte redujera considerablemente los intereses, utilizando la tasa de préstamos personales del Banco Nación y considerando el perfil económico del trabajador.

El empresario y fundador de Manaos, Orlando Canido, declaró en ese entonces a Infobae: “Ahora todo está en manos de un estudio jurídico”, a la vez que sostuvo que el fallo era “insólito y absolutamente fuera de contexto”. Y puso en duda los criterios para calcular la indemnización: “No sé cuánto podía ganar como vendedor, no sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, dijo. Sobre la relación de empleo que derivó en el juicio, Canido afirmó: “A lo mejor tenía tres provincias y le dejaron una y por eso hizo juicio”.

Seguí leyendo

Juicio por la muerte de Maradona: el desgarrador testimonio de Gianinna contra el equipo médico

Detuvieron en Mendoza a la mamá de un adolescente que llevó un arma al colegio

Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para Argentina

El Gobierno dio de baja a otras cuatro prepagas: cuáles son las nuevas empresas rechazadas

A un año de la muerte del papa Francisco, el presidente Javier Milei le rindió homenaje en el Santo Sepulcro

Mató a su pareja, la enterró, su hijo la encontró y tras varios días prófugo fue detenido

A un año de la muerte del papa Francisco, 10 frases que marcaron su legado

Alerta por una estafa que se hace pasar por el Estado: el mail trampa que busca robar tus datos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alerta por una estafa que se hace pasar por el estado: el mail trampa que busca robar tus datos
Cuidado

Alerta por una estafa que se hace pasar por el Estado: el mail trampa que busca robar tus datos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Se viene la XXXI Feria Internacional de Artesanías. Mirá todo lo que hay que tener en cuenta para recorrerla.
Para agendar

La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Te Puede Interesar

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000
Flagrancia

Por primera vez, hubo condena condicional y multa por caza furtiva en San Juan: deberán pagar $13.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo, el plan que beneficia a 15.000 sanjuaninos
Medida cautelar

La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo, el plan que beneficia a 15.000 sanjuaninos

Una carta, el mate y la chalina de UPCN: las anécdotas de sanjuaninos con Francisco I video
A un año de la muerte del Papa

Una carta, el mate y la chalina de UPCN: las anécdotas de sanjuaninos con Francisco I

Javier Milei enviará este miércoles al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO
Parlamento

Javier Milei enviará este miércoles al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO

Tras volver al triunfo, San Martín publicó los precios de las entradas para el choque contra Quilmes
Primera Nacional

Tras volver al triunfo, San Martín publicó los precios de las entradas para el choque contra Quilmes