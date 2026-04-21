martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siempre presente

A un año de la muerte del papa Francisco, el presidente Javier Milei le rindió homenaje en el Santo Sepulcro

El mandatario visitó esta mañana el sitio más sagrado para el cristianismo, en el marco de su gira por Israel. Antes de emprender el regreso a la Argentina, volverá a pasar por el Muro de los Lamentos

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El día que se cumple el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Javier Milei rezó en la iglesia del Santo Sepulcro, que se erige en la Ciudad Vieja de Jerusalén y es considerada epicentro y santuario central de la fe cristiana.

Lee además
A un año de su muerte, las frases que le regaló el papa Francisco al mundo.
Recuerdo vigente

A un año de la muerte del papa Francisco, 10 frases que marcaron su legado
juicio por la muerte de maradona: el desgarrador testimonio de gianinna contra el equipo medico
Segunda audiencia

Juicio por la muerte de Maradona: el desgarrador testimonio de Gianinna contra el equipo médico

El jefe de Estado llegó al lugar a las 10:09, vestía traje negro corbata azul con puntos blancos y estuvo acompañado por Karina Milei (secretaria General de Presidencia). En el lugar, el Presidente encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino. Y luego de realizar un minuto de silencio escribió en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad.

La comitiva oficial estuvo integrada por el Canciller, Pablo Quirno; el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el Embajador de la República Argentina en el Estado de Israel, Axel Wahnish. La delegación fue recibida por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en Mendoza a la mamá de un adolescente que llevó un arma al colegio

Murió Luis Puenzo, el director que ganó el primer Oscar para Argentina

El Gobierno dio de baja a otras cuatro prepagas: cuáles son las nuevas empresas rechazadas

Mató a su pareja, la enterró, su hijo la encontró y tras varios días prófugo fue detenido

Alerta por una estafa que se hace pasar por el Estado: el mail trampa que busca robar tus datos

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino

Alarma en una escuela de La Plata por amenazas entre alumnas: "Entre las dos matamos a alguien"

Toviggino dijo que vive con $5 millones al mes, pero la fiscalía lo vincula a una estructura millonaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alerta por una estafa que se hace pasar por el estado: el mail trampa que busca robar tus datos
Cuidado

Alerta por una estafa que se hace pasar por el Estado: el mail trampa que busca robar tus datos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025 pero se complica si la gente no paga la cuota.
Contraste

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Te Puede Interesar

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto
Disputa

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto

Por Redacción Tiempo de San Juan
En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson video
Preocupación

Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson

Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación video
Buena noticia

Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación

La nueva estafa con promesas para sorteos de viviendas del IPV en San Juan.
Para no caer

"La anoto en el sorteo y la hago ganadora": en detalle, la nueva estafa con casas del IPV en San Juan