A un año de la muerte del papa Francisco, el presidente Javier Milei le rindió homenaje en el Santo Sepulcro

El día que se cumple el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Javier Milei rezó en la iglesia del Santo Sepulcro, que se erige en la Ciudad Vieja de Jerusalén y es considerada epicentro y santuario central de la fe cristiana.

El jefe de Estado llegó al lugar a las 10:09, vestía traje negro corbata azul con puntos blancos y estuvo acompañado por Karina Milei (secretaria General de Presidencia). En el lugar, el Presidente encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino. Y luego de realizar un minuto de silencio escribió en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad.

La comitiva oficial estuvo integrada por el Canciller, Pablo Quirno; el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el Embajador de la República Argentina en el Estado de Israel, Axel Wahnish. La delegación fue recibida por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén. FUENTE: Infobae

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