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Tiempo de definiciones

Aranda se reunió con Massa y ya proyectan el armado hacia 2027

El dirigente sanjuanino habló de “ordenar el panorama” y destacó el rol de Massa en la unidad del peronismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El diputado provincial y presidente del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, mantuvo un encuentro con el líder del espacio a nivel nacional, Sergio Massa, en el marco de una serie de reuniones políticas que comienzan a proyectar el escenario electoral hacia 2027.

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Según explicó Aranda en diálogo con este medio, el encuentro se dio en un clima de trabajo y análisis político. “Cada tanto lo visito. La reunión fue más que nada para ir organizando y ordenando el panorama de cara al 2027. La idea es ir ordenando y él siempre es un colaborador de la unidad”, afirmó.

La reunión se da en un contexto donde Massa vuelve a aparecer en el radar político como una posible figura de consenso dentro del peronismo, con vistas a construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei.

Embed - Franco Aranda on Instagram: "Siempre es bueno reencontrarse con mi amigo @sergiomassaok! Compartiendo ideas y pensando en lo que viene para San Juan "
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En ese esquema, Aranda forma parte de la estructura territorial que el massismo mantiene en el interior del país. El dirigente sanjuanino fue uno de los primeros en alinearse con Massa cuando lanzó el Frente Renovador, lo que lo posicionó como una de las principales referencias del espacio en la provincia.

El encuentro, según dejó trascender Aranda, no tuvo definiciones electorales concretas, pero sí apuntó a fortalecer la organización interna y a avanzar en la construcción de consensos dentro del peronismo. En ese sentido, el dirigente destacó el rol de Massa como un actor clave para promover la unidad en un escenario marcado por la fragmentación opositora.

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