La confianza de Santilli: "Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares"

El ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió este miércoles en sus redes a la reforma electoral que enviará el Gobierno al Congreso, y sostuvo: “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”.

El funcionario hizo hicapié en uno de los elementos centrales de la iniciativa, que además incluirá cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, para que los dirigentes conenados por causas de corrupción no puedan presentarse como candidatos.

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Se espera que Santilli adopte una función central en las negociaciones previas para sacar en el parlamento la reforma electoral, en un rol parecido al que desempeñó para que el oficialismo obtuviera la ley de reforma laboral, con numerosos encuentros mano mano con gobernadores en aquella oportunidad.

El oficialismo ya había logrado avanzar con una parte de su idea de reforma electoral, cuando aprobó en el Congreso la BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, teniendo su estreno en los comicios legisaltivos del año pasado.