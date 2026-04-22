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Polémica

ADEPA reiteró su rechazo a las agresiones verbales de Milei contra periodistas y medios

“La réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican”, sostuvo.

Por Agencia NA
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamentó este miércoles “tener que volver a rechazar agresiones verbales contra periodistas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación” Javier Milei.

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“Como hemos reiterado, la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística”, planteó la organización en un comunicado.

ADEPA recordó que “en los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación”.

“ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afectar el acceso a la información de la ciudadanía”, finalizó el comunicado.

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