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Convenio

San Martín selló un acuerdo de hermandad con Chimbas y Angaco para potenciar la integración regional

La iniciativa apunta a coordinar acciones en turismo, cultura, deporte y educación entre los tres departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un paso orientado a fortalecer la articulación territorial, la intendente de San Martín, Analía Becerra, firmó un convenio de hermandad con sus pares de Chimbas y Angaco, Daniela Rodríguez y José Castro, respectivamente.

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El acuerdo tiene como eje impulsar políticas conjuntas en áreas estratégicas como el turismo, la cultura, el deporte y la educación, con el objetivo de generar más oportunidades y beneficios para las comunidades de cada departamento.

Según destacaron desde el municipio, el convenio representa un avance en la construcción de una agenda común que permita optimizar recursos, compartir experiencias y promover el desarrollo regional de manera coordinada.

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