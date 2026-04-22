miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

Javier Milei se reunirá con Peter Thiel en la Casa Rosada

Será la primera actividad del presidente Javier Milei a su regreso de Israel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ya de regreso en el país tras su gira por Israel, el presidente Javier Milei volverá a abrir este jueves las puertas de la Casa Rosada al poderoso empresario, Peter Thiel, un influyente inversor tecnológico vinculado al universo libertario de Silicon Valley, del que también emergieron figuras como Elon Musk.

Lee además
Javier Milei, presidente de Argentina
Detalles filtrados

La reforma electoral que prepara Javier Milei: un vistazo a la "letra chica"
adepa reitero su rechazo a las agresiones verbales de milei contra periodistas y medios
Polémica

ADEPA reiteró su rechazo a las agresiones verbales de Milei contra periodistas y medios

El Presidente de la Nación recibirá en su despacho de Balcarce 50 a las 14 a una figura clave del epicentro de la innovación tecnológica en Occidente y de alto perfil global. Entre sus aciertos se lo conoce como cofundador de PayPal y Palantir e inversor inicial en Facebook.

Thiel mantuvo conversaciones en los últimos días con la primera plana de La Libertad Avanza -por ejemplo con el asesor presidencial Santiago Caputo- y realizará su segunda visita a la Rosada para una charla y foto con Milei, con quien comparte una mirada política internacional.

Quién es Peter Thiel y su vínculo con Donald Trump

En el gobierno de Milei hay expectativa por intereses mutuos orientados al avance de la inteligencia artificial (IA) y del big data en el país. Thiel mantiene una posición relevante en esas áreas ya que es un impulsor de empresas de datos y financiador de startups del sector.

Fue uno de los primeros aportantes a OpenAI en su etapa inicial y es cofundador y presidente de Palantir Technologies, una compañía dedicada al procesamiento de grandes volúmenes de información y al desarrollo de plataformas utilizadas por organismos estatales, áreas de defensa y grandes empresas para tareas de inteligencia, gestión y toma de decisiones.

Thiel -de origen germano-estadounidense- ostenta un cercano vínculo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con su vice, JD Vance.

En tanto, Palantir sostiene acuerdos comerciales con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con distintas agencias federales, a las que provee sistemas de inteligencia, soluciones logísticas, plataformas de análisis de datos y aplicaciones de inteligencia artificial orientadas al área militar, según informan agencias de noticias estadounidenses.

Javier Milei se reúne con Peter Thiel en la Casa Rosada

Al confirmarse la reunión con Milei, el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Alejandro "Alec" Oxenford, destacó que se trata de su segundo ingreso a la Casa Rosada para ver al Jefe de Estado.

El embajador compartió en la red social X: "La visita a la Argentina de Peter Thiel, uno de los entrepreneurs y pensadores de mayor impacto global, me recordó su primera visita a la Casa Rosada en mayo de 2024 en la que nos reunimos con el Presidente Milei. En aquel entonces me dijo algo que me impactó: las ideas de Javier Milei no solo son relevantes para la Argentina sino para el futuro del mundo".

Además del vínculo empresario con magnates como Musk, Thiel es identificado dentro del ecosistema tecnológico por su cercanía con corrientes libertarias.

Thiel en 2009 publicó el ensayo The Education of a Libertarian, donde escribió la frase: "La libertad y la democracia ya no son compatibles". En ese ensayo, planteó que la expansión del Estado y determinados cambios en los sistemas democráticos limitaban lo que definía como libertad individual, especialmente en el plano económico.

"Desde 1920, el enorme aumento de beneficiarios de la asistencia social y la extensión del derecho al voto a las mujeres han convertido la noción de 'democracia capitalista' en una contradicción en sí misma", escribió Thiel.

Temas
Seguí leyendo

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina

Con la mira en 2027, Dante Gebel se reunió con referentes de la CGT y con Llaryora

San Martín selló un acuerdo de hermandad con Chimbas y Angaco para potenciar la integración regional

La confianza de Santilli: "Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares"

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para ajustar la agenda parlamentaria

Pettovello apelará la reposición de Volver al Trabajo por "graves consecuencias sobre el presupuesto"

Aranda se reunió con Massa y ya proyectan el armado hacia 2027

San Juan desestima la polémica con La Rioja: "No existe notificación oficial"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)
Contrapunto

Peluc contra Quintela: "Plantea cualquier cosa para tener dos minutos de fama"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta
Pachaco

Identificaron al camionero que volcó y murió en Calingasta

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El negocio que fue escenario del robo está situado en calle San Lorenzo, cerca de Colón, en Santa Lucía.
Golpe boquetero

Abrieron un hueco en una distribuidora de Santa Lucía y robaron un botín en fernet y otras bebidas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación
Encuentro

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes
Atención

Festival solidario en San Juan para ayudar con sus gastos médicos a dos músicos que sufrieron accidentes

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina
Impacto

El conflicto por Vicuña que dividió aguas en la política sanjuanina