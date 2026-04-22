Investigan si el anciano asesinado en Pocito sacó dinero durante los últimos días

La causa por el crimen de José Yañez, el productor de 78 años hallado sin vida en su finca en Pocito , sumó en las últimas horas nuevos elementos que apuntan a un posible móvil económico. Según confirmaron fuentes oficiales, al momento de inspeccionar la vivienda no encontraron dinero, ni su DNI ni su billetera, lo que fortalece la teoría de que el asesinato habría ocurrido en el marco de un robo, tal como adelantó Tiempo de San Juan.

Horror Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

En ese contexto, los investigadores ahora centran su atención en las horas previas al hecho. Puntualmente, intentan establecer si el hombre estuvo acompañado cuando extrajo dinero el viernes pasado, un dato clave que podría orientar la pesquisa hacia posibles sospechosos.

El dato del retiro de dinero

Durante una rueda de prensa, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Nicolía, confirmó que la autopsia determinó que se trató de un homicidio, con dos golpes en la zona parietal del cráneo como causa de muerte. Además, destacó un dato que podría ser determinante: “Aparentemente habría extraído dinero el viernes en la mañana, así que estamos tras eso”, indicó.

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Ese movimiento financiero ahora es eje de la investigación, ya que los pesquisas buscan reconstruir si alguien lo acompañó o tuvo conocimiento de ese retiro. La ausencia de dinero en la vivienda refuerza esa línea.

Una escena sin signos de ingreso forzado

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que no se registraron signos de violencia en los accesos a la vivienda. Según indicó Nicolía, “no hay forzado ningún acceso”, lo que sugiere que el agresor pudo haber ingresado sin dificultad, posiblemente aprovechando que Yañez no solía cerrar con llave.

Dentro de la casa, una de las habitaciones estaba revuelta, con cajones abiertos, lo que también se alinea con la hipótesis de un robo. A esto se suma que tampoco fue hallado el celular del hombre.

image El puesto policial ubicado a 100 metros de la vivienda de la víctima

Un productor que vivía solo

Yañez vivía solo en su finca, donde se dedicaba a la venta de semillas y solía contratar trabajadores golondrina para tareas rurales. De acuerdo a los testimonios recabados, no mantenía un contacto frecuente con sus hijos, aunque sí tenía vínculos con personas de la zona.

El cuerpo fue encontrado por un amigo que lo visitaba con frecuencia, quien llegó a la vivienda tras varios días sin verlo. Para ese momento, el cadáver llevaba entre tres y cuatro días sin vida.