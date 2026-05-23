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Polémica

Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de mayo

Así lo informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Por Agencia NA
victoria

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada la Casa Rosada al Tedeum del 25 de mayo que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.__IP__

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