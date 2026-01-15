Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

El encuentro se dio en el contexto de la búsqueda de respaldos provinciales para la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que será debatida en el Congreso durante febrero. Tras su paso por Mendoza , Santilli continuará su agenda en San Juan , donde este jueves por la tarde se reunirá en Casa de Gobierno con el gobernador Marcelo Orrego .

Durante la reunión en la capital mendocina, Cornejo expresó su apoyo a la iniciativa de reforma laboral, al considerar que apunta a generar mayor previsibilidad y favorecer la creación de empleo formal. Sin embargo, dejó planteada una agenda de demandas a Nación, a la que definió como “urgente”, principalmente en materia de rutas y conectividad.

En ese marco, el gobernador mendocino reclamó la culminación de obras viales que dependen del Estado nacional, entre ellas la finalización de la Ruta 40 hacia San Juan, además del tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en Alta Montaña y la agilización de dos puentes pendientes sobre la traza de la RN 40.

La actividad oficial incluyó una recorrida por las obras del metrotranvía que unirá Luján de Cuyo con el aeropuerto Francisco Gabrielli, y luego una reunión formal en Casa de Gobierno, de la que también participaron la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Gobierno mendocino, Natalio Mema.

Santilli, por su parte, destacó la importancia de avanzar con un nuevo marco laboral y aseguró que la reforma es clave para acompañar el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

La escala en San Juan y el trasfondo provincial

La visita del ministro del Interior a San Juan se concretará este jueves 15 de enero. Está previsto un encuentro con Marcelo Orrego, en el que se abordarán temas vinculados al desarrollo provincial, la generación de empleo y la agenda legislativa nacional. Según anticiparon desde el Gobierno sanjuanino, también podría tratarse el avance sobre la Ley de Glaciares y habrá una reunión política con referentes locales de La Libertad Avanza.

El pedido de Cornejo por la Ruta 40 no es ajeno a las prioridades que hoy tiene San Juan. En diciembre pasado, el Gobierno provincial confirmó que evalúa tomar créditos internacionales para garantizar la finalización de obras estratégicas, ante el freno de fondos nacionales para infraestructura. Entre los ejes centrales aparece justamente la culminación de la Ruta 40 Sur, en los tramos que conectan San Juan con Mendoza, considerada clave para la integración regional, el transporte productivo y el desarrollo económico.