Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Una discusión entre vecinos por el volumen de la música escaló de manera inesperada y terminó con la intervención policial en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco . El hecho ocurrió el domingo pasado en la intersección de las calles Santa Fe y Cangayé, en plena hora de la siesta.

Todo comenzó cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un altercado en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos de la División Patrulla Preventiva entrevistaron a una mujer de 45 años, quien manifestó que su vecino había reaccionado con violencia y causado daños en su camioneta Toyota Hilux.

Según el testimonio, el hombre, de 51 años, primero la insultó desde el exterior de su vivienda y luego rompió el parabrisas delantero del vehículo, del lado del conductor, que se encontraba estacionado frente al domicilio. Ante la situación, se convocó a personal de la comisaría correspondiente para continuar con las actuaciones.

Los uniformados dialogaron con el acusado, quien permanecía dentro de su casa y terminó reconociendo su accionar. De acuerdo a su versión, la reacción se produjo porque la música proveniente de la vivienda vecina se encontraba a un volumen elevado.

Más tarde se conoció, según informó el medio local Diario Norte, que lo que sonaba a todo volumen era música de Ricardo Arjona. Tras la intervención policial, ambas partes fueron citadas a la comisaría para formalizar la denuncia y dejar constancia del episodio, incluyendo las declaraciones y los daños ocasionados al rodado.

