jueves 15 de enero 2026

Clima

San Juan bajo el termómetro: jueves con calor, nubosidad variable y chances de tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida y algo incómoda para la provincia con máximas acercándose a los 30 °C, nubosidad creciente y probabilidad de chaparrones aislados por la tarde y noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

La jornada de este jueves 15 de enero se presenta en San Juan con temperaturas elevadas que no darán tregua al calor veraniego, mientras que el cielo alternará entre zonas más despejadas y otras con mayor nubosidad, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones climáticas, propias de la temporada estival, muestran una mínima que ronda los 25 °C en las primeras horas de la mañana y una máxima que puede llegar a 30 °C en la tarde, con nubes que irán ganando presencia en el cielo sanjuanino y la chance de lluvias o tormentas aisladas durante la segunda parte del día.

El organismo nacional indica que la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas será más marcada por la tarde y la noche, con un ambiente húmedo y la presencia de vientos moderados que podrían intensificarse en algunas zonas de la provincia. Esta combinación hace que la sensación térmica se mantenga alta, aconsejando a los sanjuaninos tomar precauciones ante el calor y estar atentos a posibles cambios meteorológicos a medida que avance la jornada.

Así, el clima de este jueves invita a planificar las actividades con anticipación: optar por horas más frescas de la mañana para estar al aire libre y considerar la posibilidad de tormentas por la tarde o noche que podrían alterar la rutina habitual.

