Encontraron sana y salva a una joven que era buscada en San Juan

Este miércoles, el programa provincial San Juan Te Busca confirmó el hallazgo de Beatriz Ayelén Lazarte, la joven de 21 años que era intensamente buscada en la provincia luego de haber sido vista por última vez el pasado 10 de enero.

La información fue difundida de manera oficial a través de un flyer emitido por los organismos de seguridad, en el que se indicó que la joven fue encontrada sana y salva, lo que permitió dar por finalizado el pedido de paradero que había generado preocupación en la comunidad sanjuanina.

Beatriz Ayelén Lazarte había sido reportada como desaparecida días atrás, lo que motivó la activación del programa San Juan Te Busca, dependiente de la Policía de San Juan, desde donde se solicitó la colaboración de la sociedad para aportar datos que ayudaran a dar con su ubicación.

De acuerdo a la descripción difundida oportunamente, la joven es de contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos negros y cabello largo de color oscuro. Además, se había indicado que la última vez que fue vista vestía un top morado, un pantalón rosa con otros colores y zapatillas verde claro.

Tras el hallazgo, desde las autoridades no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que fue encontrada, aunque destacaron el resultado positivo del operativo y agradecieron la colaboración de la ciudadanía.

En el procedimiento intervinieron el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, quienes confirmaron oficialmente la aparición de la joven y el cierre del caso.