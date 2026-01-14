jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cooperativistas imputados

Vuelven a Tribunales los punteros políticos de 9 de Julio del supuesto autorobo de $10.000.000

Omar Fabián Carrizo, Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, quienes fueron detenidos en julio del año pasado. Si bien luego recuperaron la libertad, son investigados por estafa y falsa denuncia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Iván Carrizo, su padre Omar Carrizo y su novia Cecilia Avendaño, los integrantes de la coperativa 9 de Julio Avanza.

Iván Carrizo, su padre Omar Carrizo y su novia Cecilia Avendaño, los integrantes de la coperativa 9 de Julio Avanza.

Los tres punteros políticos de la cooperativa de 9 de Julio que cayeron presos el año pasado por el supuesto autorobo de 10 millones de pesos regresan a escena pública. Este viernes volverán a Tribunales para la audiencia en la que definirán la prórroga de la investigación penal preparatoria, aunque no se descarta que alguno de ellos pueda acceder a un posible juicio abreviado.

Lee además
son punteros politicos los detenidos por el supuesto autorobo de $10.000.000 de la cooperativa de 9 de julio
Presos e incomunicados

Son punteros políticos los detenidos por el supuesto autorobo de $10.000.000 de la cooperativa de 9 de Julio
dictan un mes de prision preventiva para los punteros politicos acusados de un autorobo
Complicados

Dictan un mes de prisión preventiva para los punteros políticos acusados de un autorobo

Hay hermetismo en torno a la causa contra Omar Fabián Carrizo, su hijo Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, actualmente imputados por los delitos de estafa en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia. Existen versiones de que los abogados defensores Alejandra Iragorre y Claudio Vera estarían manteniendo conversaciones con la fiscal Claudia Salica y el equipo de la UFI Delitos contra la Propiedad, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

image

La audiencia será este viernes y el motivo principal es que se vence el plazo de seis meses de la investigación penal preparatoria, dictada el 18 de julio de 2025 por el juez de garantías Javier Figuerola. Ante ese escenario, la fiscalía deberá expedirse si solicita una prórroga del proceso o si avanza hacia otra instancia. En ese contexto, volvió a circular el rumor de que los tres imputados, o alguno de ellos, podría abreviar, pero ninguna de las partes respaldó públicamente esas versiones.

El caso de los tres cooperativistas fue un escándalo, sobre todo porque se trata de una familia ligada al mundo político de 9 de Julio y con vínculos con el Partido Justicialista. Todo se desató el 11 de julio, cuando Omar Carrizo denunció que había sido víctima de un violento asalto tipo motochorro en pleno microcentro sanjuanino. Según su versión inicial, dos delincuentes lo interceptaron en calle Entre Ríos, entre Libertador y Laprida, y le arrebataron una mochila con $10 millones que acababa de retirar del banco Credicoop.

image
El dinero secuestrado durante los allanamientos.

El dinero secuestrado durante los allanamientos.

Las sospechas surgieron casi de inmediato. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona desmintió la escena del robo: no hubo motochorros ni forcejeo. Además, Carrizo había asegurado que caminaba solo, pero las imágenes lo mostraron junto a su hijo Iván y a Cecilia Avendaño. A esto se sumó otro dato clave, dado que del banco no habían retirado $10 millones, sino $27.800.000, aunque solo denunciaron el robo de una parte de esa suma. Después dijeron que esa plata era para pagar sueldo de los empleados de una cooperativa de Rawson.

Con esos elementos, la fiscalía avanzó con la imputación por falsa denuncia y estafa, al entender que se trató de un presunto autorobo. Los tres fueron detenidos el 16 de julio y trasladados al penal de Chimbas con prisión preventiva por el plazo de un mes. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron $4 millones en la casa de los Carrizo y otros $4 millones en el domicilio de Avendaño, sin que hasta hoy se haya logrado determinar el destino del resto del dinero.

image
Los abogados defensores Sandra Leveque, Alejandra Iragorre y Claudio Vera.

Los abogados defensores Sandra Leveque, Alejandra Iragorre y Claudio Vera.

El expediente también dejó al descubierto un trasfondo político y administrativo que aún se investiga. Existen versiones judiciales que indican que parte de esos fondos podrían provenir de transferencias estatales, lo que agravaría la situación procesal de los imputados. Incluso, concejales de la oposición de Rawson solicitaron informes para que el intendente Carlos Munisaga explique por qué se habrían girado fondos a la cooperativa 9 de Julio Avanza y en concepto de qué obras.

Aunque luego recuperaron la libertad con medidas coercitivas, la causa sigue abierta y bajo análisis de la UFI Delitos contra la Propiedad. La audiencia de este viernes será clave para saber si la investigación se extiende, si la fiscalía avanza hacia un juicio o si alguna de las partes opta por una salida abreviada en uno de los casos más resonantes del último año en el ámbito judicial sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Robaron 3 millones y artefactos de una casa de 9 de Julio

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Lo sorprendieron escondido detrás de un parrillero en una casa de Chimbas y lo mandaron al Penal

Choque sobre Ruta 40 en Pocito: dos vehículos destrozados y un gran susto sin heridos

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asalto siete choferes de didi y uber en concepcion
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados
Tremendo

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados

Te Puede Interesar

Iván Carrizo, su padre Omar Carrizo y su novia Cecilia Avendaño, los integrantes de la coperativa 9 de Julio Avanza.
Cooperativistas imputados

Vuelven a Tribunales los punteros políticos de 9 de Julio del supuesto autorobo de $10.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

San Juan bajo el termómetro: jueves con calor, nubosidad variable y chances de tormentas

Viene Diego Santilli a San Juan: reunión exprés en Casa de Gobierno con Orrego
Visita

Viene Diego Santilli a San Juan: reunión exprés en Casa de Gobierno con Orrego

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

El dilema del oficialismo provincial con la guerra chimbera: ¿apoyar a Rodríguez o perder un voto en la Cámara?
Punto de vista

El dilema del oficialismo provincial con la guerra chimbera: ¿apoyar a Rodríguez o perder un voto en la Cámara?