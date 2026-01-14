Viene Diego Santilli a San Juan: reunión exprés en Casa de Gobierno con Orrego

El ministro del Interior Diego Santilli llegará a San Juan este jueves 15 de enero, tal como se especulaba. Será después de su viaje a Mendoza, que ya estaba anunciado y pautado. El encuentro será en Casa de Gobierno con el gobernador Marcelo Orrego, en horario de tarde. La gira del funcionario nacional a provincias tiene como principal objetivo buscar apoyo para la reforma laboral, que se tratará en febrero.

La gira política del Ministro arrancó en Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres. Posteriormente, estuvo en Chaco y ahora completará su agenda en Mendoza. El vicegobernador Fabián Martín dijo que se iba a hablar de temas relacionados con el desarrollo provincial: “Se apunta a lo que desde el Gobierno venimos trabajando con el Gobernador a la cabeza, que es la generación de empleo y el desarrollo de San Juan”, dijo. Según indicaron, la intención es también cerrar el tratamiento de la Ley de Glaciares.

A la reunión en Casa de Gobierno se le sumará un encuentro político con los referentes de La Libertad Avanza de San Juan. Además de Santilli, podrían venir otros funcionarios nacionales.

El mendocino Alfredo Cornejo fue uno de los gobernadores aliados que ya anticipó su respaldo a la reforma laboral e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo Cornejo. Sobre el voto de los dos diputados sanjuaninos de Orrego en el recinto (Nancy Picón y Carlos Jaime), todo indica que serán en apoyo de la iniciativa nacional.