Rosas reavivó la polémica con el Concejo Deliberante por el aumento de tasas municipales

La tensión política volvió a escalar en Caucete luego de que la intendenta Romina Rosas cuestionara públicamente al Concejo Deliberante por no tratar el proyecto que propone una fuerte actualización de las tasas municipales. La semana pasada, el cuerpo legislativo, ahora presidido por Franco Buffagni, se reunió en sesión extraordinaria para analizar la prórroga de la Ordenanza Tributaria Municipal, que fue aprobada por cuatro votos contra cero, debido a la ausencia de los concejales oficialistas.

El Ejecutivo municipal había enviado en diciembre una iniciativa que plantea llevar la Unidad Tributaria Municipal (UT) a $42,80, lo que representa un incremento del 1.400%. Sin embargo, los ediles decidieron girar el proyecto a comisión al considerar que no se cumplieron los requisitos formales para tratar una ordenanza de este tipo.

Desde el Concejo explicaron a Tiempo de San Juan que el artículo 80 de la Carta Orgánica establece que estas normas deben ser tratadas con la presencia de al menos cinco de los siete concejales, además de atravesar un proceso de doble lectura: primero en el recinto, luego en una audiencia pública y finalmente volver al cuerpo para su sanción definitiva.

En la sesión extraordinaria faltaron los tres ediles del oficialismo, hoy denominado Vamos Caucete: el ex presidente del Concejo, José Luis Giménez, junto a Luis Roca y Marina Poblete. Al no alcanzarse el quórum requerido, los concejales presentes resolvieron no avanzar con la discusión y enviar el proyecto a comisión.

El escenario político se da en medio del recambio de autoridades en el Concejo Deliberante, donde la oposición logró quedarse con los principales cargos: Franco Buffagni como presidente y Pedro Gómez como vicepresidente (ambos peronistas, pero alineados como oposición a Rosas), quienes trabajan junto a los concejales de Cambia San Juan, Emanuel Castro y Ramiro Fernández. Con este nuevo esquema, la intendenta perdió el control del cuerpo legislativo y quedó formalmente en minoría.

Los ediles aseguraron que el aumento de tasas no fue rechazado, sino que será tratado cuando comiencen las sesiones ordinarias y se cumplan todos los pasos que marca la normativa vigente.

A pesar de esto, Rosas volvió a encender la polémica a través de sus redes sociales. “Siempre hablamos con la verdad y con claridad. ¿Alguien guarda un billete de $5 por ahí? $5 cuesta iniciar un trámite en la Municipalidad. $6.000 cuesta una bolsa de cemento. $9.200 cuesta un nicho en el cementerio. La ciudad que queremos se construye entre todos. La mentira y la distorsión, por parte de quienes tienen responsabilidades, y la complicidad de algunos medios afines, no nos ayudan a crecer. Caucete necesita trabajo, no puestas en escena”, escribió.

En los comentarios de esa publicación, la jefa comunal citó una nota del medio Diario Caucete Digital, que sostiene que Caucete mantiene una de las tasas más bajas de la provincia y que el debate por la actualización de la UT es necesario para corregir valores “irrisorios” desde el punto de vista administrativo.

Según esa nota, actualmente la UT tiene un valor inferior a los $3, mientras que el Ejecutivo propone llevarla a $42,80. Con los valores actuales, iniciar un trámite municipal cuesta $2,80; un certificado de libre deuda, $33; la recolección anual de residuos en zona urbana, $813; y un nicho municipal de primera fila, $5.000. Desde el municipio señalan que incluso vecinos han pedido la actualización porque los montos son tan bajos que resulta difícil pagarlos en efectivo por la falta de billetes y monedas de esas denominaciones.

El proyecto oficial también plantea que un nicho municipal pasaría de $5.000 a $90.000, aunque, según dicen desde la gestión, seguiría siendo muy inferior a los valores privados. Además, destacan que un pequeño productor vitivinícola de seis hectáreas paga alrededor de $1.500 anuales, lo que, conforme plantea el Ejecutivo, dificulta sostener servicios, obras y controles municipales.

Desde la oposición, en cambio, remarcan que no se negaron a debatir el aumento, sino que exigen que se respeten los mecanismos institucionales previstos en la Carta Orgánica antes de avanzar con una modificación de ese impacto.

Qué pasará con el Presupuesto

Otra norma clave que no se trató a fines de 2025 fue el Presupuesto Municipal, que prevé un manejo de fondos por $19.354 millones para el ejercicio 2026. Desde el Concejo Deliberante indicaron que este proyecto será abordado cuando comiencen las sesiones ordinarias.

De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Orgánica, en caso de no aprobarse un nuevo presupuesto, se habilita la prórroga automática del anterior. En ese marco, cabe recordar que Caucete viene trabajando con el presupuesto 2024, ya que el correspondiente a 2025 tampoco fue sancionado.