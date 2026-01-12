lunes 12 de enero 2026

En Puyuta

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

El presidente de Sportivo Desamparados estuvo presente en el primer día de pretemporada de la era Del Cero. Habló con la prensa, despejó las dudas tras el portazo de la renuncia del vicepresidente y dejó claro un mensaje para este nuevo equipo Víbora: "Tenemos que ascender", aseguró el máximo dirigente del club puyutano.

Por Antonella Letizia
image
image

Con presencia, respaldo y un mensaje de tranquilidad institucional, Martín Sassul, presidente de Sportivo Desamparados, dijo presente en el primer día de pretemporada de la era Mauricio Del Cero, en un contexto especial para el club tras el remezón que significaron las recientes renuncias del vicepresidente y el secretario. Antes del inicio de los trabajos en el campo del Serpentario, el máximo dirigente habló con Tiempo de San Juan y dejó definiciones fuertes sobre el presente y el futuro del Víbora.

image

Sassul destacó en primer lugar el compromiso del nuevo proceso deportivo, sobre todo con las incorporaciones: "Hay un compromiso de todo el cuerpo técnico y de los jugadores que quisieron llegar a Sportivo Desamparados. Estoy muy contento y con muchas ganas de encarar los desafíos de este año, tanto a nivel futbolístico como institucional". En ese sentido, remarcó que el club apunta alto: "Este año queremos encarar los campeonatos que nos toque participar. Hemos armado un equipo competitivo, de mucha jerarquía en el fútbol sanjuanino. Cuando asumimos, el club estaba fuera de los puestos de clasificación y lo llevamos a clasificar. Eso fue un esfuerzo de todos y de merecer. El 14 arrancamos el torneo local, que es uno de nuestros objetivos".

image

Al referirse a las renuncias que sacudieron a la dirigencia, Sassul fue claro: "Fue una sorpresa. El club se hace de lunes a lunes. Por ahí las formas no fueron las mejores. No se nos comunicó a la comisión antes esta idea de renunciar". De todos modos, bajó el tono y agradeció al ahora ex vicepresidente Raúl Sánchez: "Agradecerle por la experiencia que aportó y cómo manejó el club en el momento que le tocó estar presidiendo. Desearle lo mejor en lo que decida hacer. El club sigue conformado igual, con los que ya estábamos". Además, explicó que en las próximas semanas se realizará una reunión de comisión directiva para cubrir los cargos vacantes: "El vicepresidente se va a suplantar por un vocal, como marca el estatuto".

El presidente también salió al cruce de versiones que hablaban de una supuesta acefalía institucional: "Me sorprende la idea maliciosa de decir que el club quedó acéfalo, porque no es así. Mis vacaciones estaban programadas desde el año pasado y quedaba a cargo Héctor Rodríguez, que era el secretario general. Por cuestiones operativas dejamos a cargo a una persona que está siempre en el club y se hizo cargo". Y fue tajante: "No hay acefalía, no existe eso en Desamparados. Está todo ordenado y bajo estatuto, que es bastante recto y correcto".

Finalmente, Sassul reafirmó el objetivo mayor que se trazó la institución cuando asumieron en agosto pasado: "Desamparados tiene que ascender, tiene que estar en una categoría superior. Hoy el club está bien, al día con los sueldos, con obras, y queremos apuntar de lleno al ascenso”, aseguró el máximo dirigente, sin mencionar el apoyo económico que tendrá este año con los sponsors.

