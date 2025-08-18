Martín Sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres años adoptó a Desamparados como su casa: "Es el gran desafío de mi vida"

Tenía apenas tres años cuando su papá Luis lo tomó de la mano y lo llevó por primera vez al Serpentario. Martín Sassul no recuerda el partido, el resultado ni el rival, pero sí la sensación de haber estado en su casa. Desde entonces, con Sportivo Desamparados forjó un vínculo inquebrantable: lo vio caer a la B, lo disfrutó en los ascensos, lo siguió en canchas de todo el país y hasta se bancó viajes imposibles con tal de acompañarlo desde la tribuna. “No tengo recuerdo de mi vida sin que el club haya estado presente”, confiesa con nostalgia.

Ese mismo pibe que pateaba en la escuelita víbora y soñaba con ser futbolista es ahora presidente de uno de los clubes más populares de San Juan . El sábado, de madrugada y tras una jornada electoral maratónica, su lista "Más Verde" se impuso con 155 votos sobre los 67 de "Todos por Desamparados". A sus 35 años, el psicólogo rawsino -creció en el Barrio Marcó y hoy vive en el Barrio Patricias Sanjuaninas- inicia la etapa más desafiante de su vida: conducir el club de sus amores.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 02.20.13

El proyecto nació de abajo, cuenta. Se gestó en charlas con Silvio Prieto, Juan Corzo, Lucas Ceballos y Emanuel Guirado, con la idea inicial de aportar desde lo deportivo. Pero con el tiempo el grupo lo empujó a ir por más. “No fui yo el que generó las circunstancias, sino que el grupo me dijo: tenés que ir vos. Me vieron con ganas, con gente que me acompañaba. Y ahí entendimos que podíamos competir por el club que tanto amamos”.

Antes de lanzarse lo habló en su casa. Sus hijos Guadalupe y Juan, y su pareja, Giselle Fernández, fueron los primeros en escucharlo. El respaldo fue inmediato. “Siempre hace falta el apoyo familiar. Les dije que estábamos preparados porque este es un desafío muy grande que requiere mucho tiempo. La aceptación fue total”, recuerda. La emoción más fuerte, sin embargo, la vivió con su papá Luis: “Es el primer militante de esta causa. Él ama a Desamparados y siempre está en la platea. Está muy contento y orgulloso”.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 14.17.32

Aunque es su primera incursión en lo deportivo, no es un improvisado. Lleva la política en la sangre desde la adolescencia, cuando ya armaba listas en la Normal Sarmiento. Se afilió a la UCR hace más de una década, fue dos veces presidente de la Juventud Radical de San Juan, candidato a concejal y a diputado nacional. Para asumir en Desamparados renunció a su cargo como director del Estacionamiento Controlado de Capital. “Las dos cosas requieren tiempo completo. Por respeto a los vecinos de Capital y también al club, decidí dar un paso al costado”, explica.

Pero lo que se viene en Puyuta no es sencillo. Ordenar las cuentas, atender a los jugadores que reclaman deudas y encarar obras urgentes como la renovación de luminarias y baños del estadio están entre las prioridades. “Sin bases estructurales es imposible pensar en logros deportivos. El orden es lo que nos hace falta”, afirma, convencido de que ese será el primer gran paso de su gestión.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 00.18.46 (2)

Claro que, en este contexto, se le vienen a la cabeza sus locuras de hincha. Como aquella final en Pergamino contra Ben Hur, a la que viajó con su padre y un sobrino pese a que el auto se rompió en el camino. “Se me quedó en tres cilindros, parecía que iba en un Ami 8, pero no podíamos no estar. Esas cosas genera Desamparados”, cuenta entre risas. También guarda en su memoria fotos de 1991, de un equipo campeón que lo marcó de niño.

Aunque pudo haber seguido una carrera como futbolista -llegó a jugar en cuarta división-, eligió otro rumbo. Se recibió de psicólogo y ahora quiere que esa mirada se traduzca en su proyecto integral para las inferiores: “Queremos que los chicos primero sean buenas personas y después grandes futbolistas. Ese es el verdadero proyecto: formar seres humanos con valores, que sepan enfrentarse a la vida, y que además jueguen bien al fútbol”.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 14.17.32 (2)

Sabe que el desafío que arrancó este último fin de semana es enorme, pero dice que está preparado. Lo respalda un equipo que combina referentes históricos del club con profesionales de distintas áreas. Lo sostiene su historia de militancia, la experiencia de gestión y, sobre todo, una pasión que lo acompañó desde la infancia. “Es como administrar mi casa”, resume Sassul.