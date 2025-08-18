lunes 18 de agosto 2025

Polémica en puerta

El patinaje artístico ocupará el velódromo cubierto y hay malestar en el ciclismo sanjuanino: ¿se mudan a la pista de Rawson?

El Nacional de Patinaje Artístico desembarca este viernes en el Vicente Chancay y deja al ciclismo sin escenario para sus fechas de pista. El malestar explotó en redes y ya suena la opción de mudar las competencias al velódromo de Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (1)

El velódromo Vicente Chancay generó una grieta impensada en el deporte sanjuanino. En el recinto se disputará desde el próximo viernes un torneo de patinaje artístico, lo que impedirá que la temporada de pista de ciclismo realice sus próximas fechas allí. Esto generó malestar en el ambiente de los pedales, ciclistas salieron al cruce en redes sociales y se habla de trasladar las competencias al velódromo abierto de Rawson.

En el moderno recinto ubicado en Pocito se disputará el Torneo Nacional Absoluto 2025 de Patinaje Artístico, una competencia que se extenderá hasta el 4 de septiembre con la participación de más de 1600 deportistas de todo el país. Se trata de una cita importante, que forma parte del calendario mundial de la disciplina. Sin embargo, la fiesta de una disciplina encendió la alarma en otra: el ciclismo sanjuanino, que utiliza ese mismo escenario para entrenar y correr las fechas de pista, podría quedarse sin lugar.

La coincidencia de calendarios generó un situación inesperada. El campeonato de artístico comenzará este viernes 22 de agosto, justo el mismo día en que estaba programada una carrera organizada por la Fundación El Progreso y el Club Ciclista Sol Naciente. A ello se suma que el 31 de agosto debe disputarse la fecha a cargo de la Fundación Payaso Valdez.

Aunque desde la Federación Ciclista por ahora hay silencio, desde la Federación de Patinaje Artístico confirmaron el evento y aseguraron a Tiempo de San Juan que la solicitud del velódromo se realizó en febrero y que en esa fecha presentaron la documentación correspondiente a la Secretaría de Deportes. “Todas las autoridades de la Federación Ciclista estaban al tanto”, remarcaron, despejando dudas sobre posibles superposiciones administrativas.

Los rumores de suspensión no tardaron en encender la bronca en el pelotón. En Instagram, el pedalista del SEP, Leo Cobarrubia, lanzó un mensaje directo: “Creo que no están entendiendo que la pista se hizo con el fin de que se practique ciclismo. Si no hay ciclismo se pueden hacer otras actividades. ¿Pero cómo van a querer suspender una carrera porque hay un evento de patinaje? Hay muchos lugares. Hagan las cosas bien”. El posteo fue replicado por Gerardo Tivani, ciclista de la Municipalidad de Pocito, y ya suma repercusiones en el ambiente. La preocupación es clara: si el velódromo se destina exclusivamente al torneo de artístico, no solo se verán afectadas dos fechas del calendario oficial de pista, sino también los entrenamientos diarios de los ciclistas, que consideran vital la continuidad porque la pista es la base de la preparación para la temporada de ruta.

Consultado por este medio, Manuel Faedo, responsable de la Fundación El Progreso -organizadora de la carrera del 22 de agosto-, se mostró cauto pero preocupado: “No tengo oficial si se suspende o no. He seguido los pasos correspondientes, presentamos la fecha al presidente como corresponde, pero hasta ahora nadie me informó nada. Solo son trascendidos. La palabra la tiene la presidenta”, señaló.

En caso de que los ciclistas no puedan usar el Vicente Chancay, la alternativa que ya circula es trasladar las competencias al velódromo de Rawson, un escenario a cielo abierto que podría recibir, de manera excepcional, las dos fechas de agosto. Sin embargo, tampoco hay certezas sobre su habilitación y, además, los ciclistas remarcan que no es lo mismo competir y entrenar en cemento que en madera, donde las condiciones son mucho más favorables.

Mientras tanto, el patinaje artístico ultima detalles para su gran torneo, que concentrará delegaciones de todas las provincias y se extenderá por más de dos semanas. La disciplina ya venía utilizando las instalaciones para entrenamientos y exhibiciones, aunque hasta ahora no había generado conflictos. Esta vez, la magnitud del evento puso en jaque al ciclismo sanjuanino.

Temas
