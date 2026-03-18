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Dolor

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Se trata de Antonio “Camión” Rodríguez, ligado a las competencias de ruta de décadas pasadas. El exdeportista fue despedido con pesar por la Federación Ciclista Sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.

Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.

El ciclismo sanjuanino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Antonio “Camión” Rodríguez, una figura muy ligada a las competencias de ruta de décadas pasadas y recordada por su presencia en los pelotones de la provincia. Su partida generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo local, donde supo ganarse el respeto y el cariño de colegas, amigos y vecinos.

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Rodríguez fue parte de una generación que dejó una huella importante en el desarrollo del ciclismo en San Juan. A lo largo de los años, no solo participó activamente en competencias, sino que también acompañó y apoyó a jóvenes ciclistas, consolidándose como un referente dentro de la disciplina.

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Su legado trascendió lo personal y tuvo continuidad a través de su hijo, conocido en el ambiente como “Camioncito”, quien también formó parte activa del ciclismo provincial durante varios años.

Los restos de “Camión” Rodríguez están siendo velados en una cochería de Capital. La despedida comenzó este martes 17 de marzo hasta las 23 horas y continuará este miércoles 18 desde las 8 hasta las 12, momento en el que familiares, amigos y allegados podrán darle el último adiós.

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La noticia deja un profundo vacío en el ciclismo sanjuanino, especialmente entre quienes compartieron con él rutas, competencias y una pasión que marcó toda una vida. Su recuerdo permanecerá ligado a una etapa significativa del deporte en la provincia.

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