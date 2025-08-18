lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tenis

Sinner abandonó por un golpe de calor y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000 de Cincinnati

El tenista italiano no pudo completar el primer set de la competencia y el español se quedó con el título tras disputarse apenas 23 minutos de partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sinner abandonó y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000.

Sinner abandonó y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000.

El español Carlos Alcaraz conquistó el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), que se disputa sobre cemento, por primera vez en su carrera gracias el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.

Lee además
carlos alcaraz, el rey de paris: asi fue el pasillo de campeon y el alocado festejo con los alcanzapelotas
Video

Carlos Alcaraz, el rey de París: así fue el pasillo de campeón y el alocado festejo con los alcanzapelotas
Los resultados de los pilotos sanjuaninos en el automovilismo. 
Los resultados

Así les fue a los pilotos sanjuaninos en el automovilismo nacional

Sinner decidió retirarse debido a que no se sentía bien cuando perdía 5-0 en el primer set, después de solamente 23 minutos. "Lo siento Jannik", escribió Alcaraz en la cámara de televisión una vez terminada la final.

"Desde ayer no me sentía bien. Pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré", explicó Sinner después del retiro y agregó: "Aun así quise salir a la cancha para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más".

Sinner también destacó en sus palabras que el de Cincinnati fue uno de los torneos "más calurosos" en los que ha participado, un hecho que ha provocado desmayos en jugadores y aficionados. "De verdad, lo lamento mucho. Sé que quizá algunos de ustedes tenían que trabajar o hacer otras cosas, y aun así vinieron, así que lo siento de corazón", expresó.

El italiano, además, felicitó a Alcaraz por la victoria: "Otro título, aunque no de la manera que querías, pero es increíble el nivel que estás mostrando. Tú y tu equipo lo están haciendo fenomenal. Te deseo lo mejor para el Abierto de Estados Unidos y para el resto de la temporada".

Hacía justo un mes que Alcaraz y Sinner se habían enfrentado en la definición de Wimbledon, ganada por el italiano. De hecho, sus tres enfrentamientos previos esta temporada también habían sido en finales: Roma y Roland Garros quedaron en poder de Alcaraz y el mencionado Grand Slam británico que ganó el número uno.

Hoy, Sinner comenzó el encuentro concediendo su servicio en cero, un arranque poco habitual en él y que parecía indicar que aún no había entrado en el partido. Pero Alcaraz volvió a colocarse 0-40 en el siguiente turno de saque del italiano y puso el 3-0 en el marcador en su tercera bola de 'break'.

Sinner parecía totalmente fuera de la final y tampoco se le vio interactuar con su equipo para encontrar soluciones: con 4-0 y saque para el italiano, Alcaraz volvió a ponerse con dos pelotas de 'break', que consiguió con una doble falta del italiano, quien pidió atención médica con el 5-0 en el marcador y comentó a los doctores que no sentía control sobre su cuerpo y que no podía continuar.

De esta manera, Alcaraz agrega el título de Cincinnati a sus vitrinas su sexto del año después de haber conquistado Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's. En su camino al título, el español derrotó al bosnio Damir Dzumhur, al serbio Hamad Mededovic, al italiano Luca Nardi, al ruso Andrey Rublev, al alemán Alexander Zverev y a Sinner.

Era la segunda vez que Alcaraz disputaba la final de Cincinnati después de haber perdido la de 2023 con el serbio Novak Djokovic y así recortará la distancia que le saca Sinner al frente del ranking ATP justo antes del inicio del Abierto de Estados Unidos, que también defiende el italiano.

La derrota rompe, además, con una racha de 26 victorias seguidas en superficie rápida de Sinner, algo que solo habían logrado antes este siglo Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Fuente: EFE

Temas
Seguí leyendo

Cavani, picante con los hinchas de Boca tras el triunfo: el gesto a la tribuna que se hizo viral

Con Lionel Messi y algunas sorpresas, Scaloni dio la prelista de la Selección Argentina

Todos los ganadores de "Tierra de Gigantes", la carrera que convocó a más de 400 atletas de todo el país

Huaco, el club que palpita en el corazón de un pueblo, fue fundado el mismo día que River y tiene a una mujer como presidenta

Martín Sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres años adoptó a Desamparados como su casa: "Es el gran desafío de mi vida"

José Castilla, un eterno del handball y enamorado de Alianza: "Juego con las mismas ganas desde que tenía 15"

Video: ayudado por los rebotes, así fue el primer grito de Leandro Paredes desde su regreso a Boca

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres anos adopto a desamparados como su casa: es el gran desafio de mi vida video
Nuevo presidente en Puyuta

Martín Sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres años adoptó a Desamparados como su casa: "Es el gran desafío de mi vida"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia
Polémica

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones
Dato random

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones