Sinner abandonó por un golpe de calor y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000 de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz conquistó el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), que se disputa sobre cemento, por primera vez en su carrera gracias el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.

Video Carlos Alcaraz, el rey de París: así fue el pasillo de campeón y el alocado festejo con los alcanzapelotas

Sinner decidió retirarse debido a que no se sentía bien cuando perdía 5-0 en el primer set, después de solamente 23 minutos. "Lo siento Jannik", escribió Alcaraz en la cámara de televisión una vez terminada la final.

"Desde ayer no me sentía bien. Pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré", explicó Sinner después del retiro y agregó: "Aun así quise salir a la cancha para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más".

Sinner también destacó en sus palabras que el de Cincinnati fue uno de los torneos "más calurosos" en los que ha participado, un hecho que ha provocado desmayos en jugadores y aficionados. "De verdad, lo lamento mucho. Sé que quizá algunos de ustedes tenían que trabajar o hacer otras cosas, y aun así vinieron, así que lo siento de corazón", expresó.

El italiano, además, felicitó a Alcaraz por la victoria: "Otro título, aunque no de la manera que querías, pero es increíble el nivel que estás mostrando. Tú y tu equipo lo están haciendo fenomenal. Te deseo lo mejor para el Abierto de Estados Unidos y para el resto de la temporada".

Hacía justo un mes que Alcaraz y Sinner se habían enfrentado en la definición de Wimbledon, ganada por el italiano. De hecho, sus tres enfrentamientos previos esta temporada también habían sido en finales: Roma y Roland Garros quedaron en poder de Alcaraz y el mencionado Grand Slam británico que ganó el número uno.

Hoy, Sinner comenzó el encuentro concediendo su servicio en cero, un arranque poco habitual en él y que parecía indicar que aún no había entrado en el partido. Pero Alcaraz volvió a colocarse 0-40 en el siguiente turno de saque del italiano y puso el 3-0 en el marcador en su tercera bola de 'break'.

Sinner parecía totalmente fuera de la final y tampoco se le vio interactuar con su equipo para encontrar soluciones: con 4-0 y saque para el italiano, Alcaraz volvió a ponerse con dos pelotas de 'break', que consiguió con una doble falta del italiano, quien pidió atención médica con el 5-0 en el marcador y comentó a los doctores que no sentía control sobre su cuerpo y que no podía continuar.

De esta manera, Alcaraz agrega el título de Cincinnati a sus vitrinas su sexto del año después de haber conquistado Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's. En su camino al título, el español derrotó al bosnio Damir Dzumhur, al serbio Hamad Mededovic, al italiano Luca Nardi, al ruso Andrey Rublev, al alemán Alexander Zverev y a Sinner.

Era la segunda vez que Alcaraz disputaba la final de Cincinnati después de haber perdido la de 2023 con el serbio Novak Djokovic y así recortará la distancia que le saca Sinner al frente del ranking ATP justo antes del inicio del Abierto de Estados Unidos, que también defiende el italiano.

La derrota rompe, además, con una racha de 26 victorias seguidas en superficie rápida de Sinner, algo que solo habían logrado antes este siglo Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Fuente: EFE