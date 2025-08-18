lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Los nombres

Con Lionel Messi y algunas sorpresas, Scaloni dio la prelista de la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste dio la lista de los nombres que estarán en la doble fecha de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lista de la Selección Argentina.&nbsp;

La lista de la Selección Argentina. 

Lionel Scaloni entregó la prelista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Venezuela (el 4 de septiembre en el Monumental) y Ecuador (el 9 en Guayaquil): está Lionel Messi y la gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras. Además, pierde a Enzo Fernández por suspensión (y sumó a Alan Varela). Se espera que de esta nómina luego se recorten dos o tres nombres.

Lee además
antes de que naciera mastantuono: boca campeon, messi maradoniano, y un arsenal de sarandi lleno de gloria
Las tres curiosidades

Antes de que naciera Mastantuono: Boca campeón, Messi maradoniano, y un Arsenal de Sarandí lleno de gloria
Sinner abandonó y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000.
Tenis

Sinner abandonó por un golpe de calor y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000 de Cincinnati

El Flaco, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores del Verdao en la temporada, fue convocado por primera vez para la Albiceleste a su 24 años. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio).

A su vez, en la lista hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entran por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos partidos de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).

Valentín Carboni vuelve a la Selección Argentina después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa (donde está a préstamo).

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina: con Leandro Paredes (Boca) son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias. A su vez, el DT ratificó en la convocatoria a Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid y quien ante Chile había roto un récord histórico en la Albiceleste.

La prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias

ARQUEROS:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ángel Correa (Tigres de México)

Temas
Seguí leyendo

Así les fue a los pilotos sanjuaninos en el automovilismo nacional

Cavani, picante con los hinchas de Boca tras el triunfo: el gesto a la tribuna que se hizo viral

Todos los ganadores de "Tierra de Gigantes", la carrera que convocó a más de 400 atletas de todo el país

Huaco, el club que palpita en el corazón de un pueblo, fue fundado el mismo día que River y tiene a una mujer como presidenta

Martín Sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres años adoptó a Desamparados como su casa: "Es el gran desafío de mi vida"

José Castilla, un eterno del handball y enamorado de Alianza: "Juego con las mismas ganas desde que tenía 15"

Video: ayudado por los rebotes, así fue el primer grito de Leandro Paredes desde su regreso a Boca

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
martin sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres anos adopto a desamparados como su casa: es el gran desafio de mi vida video
Nuevo presidente en Puyuta

Martín Sassul, el rawsino de nacimiento que desde los tres años adoptó a Desamparados como su casa: "Es el gran desafío de mi vida"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia
Polémica

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones
Dato random

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones