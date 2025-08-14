Antes de que naciera Mastantuono: Boca campeón, Messi maradoniano, y un Arsenal de Sarandí lleno de gloria

En el día de su cumpleaños 18, Franco Mastantuono , la joya que nació en River firmó su contrato y es nuevo futbolista del Real Madrid . En una emotiva presentación, de la que participaron su familia, leyendas del club y la mesa directiva, el delantero argentino dejó en claro que está dando el paso en su carrera que deseó toda su vida: "Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta". Las cinco curiosidades del fútbol sudamericano antes de que el flamante refuerzo naciera.

El 20 de junio de 2007, Boca volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Libertadores por sexta vez. Con una actuación memorable de Juan Román Riquelme, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo venció a Gremio de Porto Alegre con un contundente 5-0 global, y levantó el trofeo más importante del continente una vez más.

Lionel Messi, maravilloso y con un gol de otro planeta:

El 18 de abril de 2007, en el Camp Nou, Lionel Messi, con solo 19 años, hizo el gol que cambiaría para siempre la percepción del mundo sobre su talento. Fue en una semifinal de la Copa del Rey ante el Getafe, y su obra maestra recorrió el planeta en cuestión de horas. Era imposible no compararlo con el legendario gol de Diego Maradona a Inglaterra en México ‘86.

Arsenal de Sarandí, glorioso con el título a la Copa Sudamericana:

El 5 de diciembre de 2007, el fútbol sudamericano fue testigo de una de las gestas más inesperadas y emocionantes de su historia: Arsenal de Sarandí, un club humilde del conurbano bonaerense, se consagró campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer en la final al poderoso Club América de México. Fue la primera estrella internacional para el equipo del Viaducto, y una historia de superación que aún emociona.