¿San Juan les trajo suerte? Así comenzó la historia de amor entre una influencer y un tenista argentino

El amor entre Stephanie Demner y Guido Pella tiene un punto de partida que, con el paso del tiempo, adquiere un tinte casi simbólico: San Juan. Es que acá, en 2018, mientras el tenista se encontraba disputando la Copa Davis , ocurrió el primer contacto entre ambos, dando inicio a una historia que hoy se consolida como una de las más queridas del ambiente argentino.

En las últimas horas, la pareja compartió un video en sus redes sociales donde recordó aquellos comienzos como novios. Con un tono íntimo y nostálgico, revivieron ese primer intercambio que marcó el inicio del vínculo, cuando Pella estaba concentrado en San Juan por la serie que Argentina disputó en abril de 2018.

El dato no pasó desapercibido entre sus seguidores: ese primer mensaje llegó en medio de una competencia clave, en una provincia que terminó siendo, para muchos, “el escenario de la suerte”. No solo porque el vínculo prosperó, sino porque desde entonces la relación creció de manera sólida, combinando dos mundos distintos: el del deporte de alto rendimiento y el del universo digital.

La historia entre Demner y Pella siempre se caracterizó por un equilibrio entre exposición y reserva. Mientras ella comparte aspectos de su vida cotidiana con millones de seguidores, él mantiene un perfil más bajo, enfocado en su carrera profesional. Sin embargo, cada aparición conjunta refuerza la conexión que los une desde aquel primer contacto.

A casi siete años de ese inicio, el recuerdo de la provioncia vuelve a tomar protagonismo. Y para muchos, no es casualidad: en medio de una Copa Davis y lejos de la rutina habitual, comenzó una historia que hoy sigue sumando capítulos, con la misma naturalidad con la que empezó.