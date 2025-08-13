Franco Mastantuono cumplió 18 años y desató una gran expectativa por su presentación en el Real Madrid

Este jueves Franco Mastantuono será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid, a dos meses de ser oficializado su traspaso proveniente desde River, luego de pagar un total de 63 millones de euros por su pase.

La joven promesa del fútbol argentino viajó hasta la capital española hace un mes, luego de su participación en el Mundial de Clubes con el equipo de Marcelo Gallardo , para instalarse y ponerse a disposición del Merengue. Sin embargo, no podía entrenar a la par de sus compañeros ni tener su primer contacto con los medios debido a que todavía es menor de edad. La espera terminó: llega "el día Mastantuono".

En el día de cumpleaños numero 18 del ex River, se verán las primeras imágenes de la tradicional conferencia de prensa que usualmente tienen los refuerzos en el atril de la sede del club junto con el presidente de la institución blanca, Florentino Pérez.

El Merengue lo hizo oficial en sus redes a través de un comunicado en el que indicó que el acto oficial comenzará a partir de las 13.00 horas de España, las 8 de la mañana en Argentina.

"El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas", resume el comunicado.

Cuando podría debutar Mastantuono en el Real Madrid

El joven delantero se perdió el único amistoso de pretemporada que tuvo el equipo dirigido por Xabi Alonso, donde goleó 4-0 al WSG Tirol en Austria.

El debut liguero será cinco días después de que el oriundo de Azul se sume a los entrenamientos a la par del grupo, el martes 19 de agosto ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, por lo que es una probabilidad que esté entre los concentrados, aunque resulta prematuro.

Otra opción más lógica podría ser en la segunda fecha de la Liga ante el Real Oviedo, el 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere.

