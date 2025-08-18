martes 19 de agosto 2025

Matías Borgogno tras el empate en Córdoba: "Sirve muchísimo este punto"

El arquero de San Martín fue la gran figura del partido y dejó su declaración después del empate sin goles en el Mario Alberto Kempes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un duro partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, San Martín igualó 0-0 frente a Talleres de Córdoba, en un encuentro donde el arquero Matías Borgogno se convirtió en la gran figura de la noche.

El equipo verdinegro logró llevarse un punto clave en su visita a uno de los equipos que también atraviesa un momento complicdo en la zona baja. La actuación de Borgogno fue determinante para mantener el arco en cero, con varias intervenciones claves que evitaron lo que pudo haber sido una victoria para el conjunto local.

Tras el encuentro, el propio arquero sanjuanino destacó la importancia del resultado en este momento que San Martín carecen de buenos resultados: "Sirve muchísimo este punto", afirmó para la transmisión oficial. Y no es para menos, ya que el equipo dirigido por Romagnoli resistió los ataques de Talleres durante gran parte del partido y logró sostener un resultado que puede ser fundamental en la lucha por la permanencia.

