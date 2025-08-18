Así les fue a los pilotos sanjuaninos en el automovilismo nacional

Tres pilotos sanjuaninos nos representaron este fin de semana en el automovilismo nacional, todos en el autódromo “Cuidad de San Nicolás”. Tobías Martínez en la quinta fecha de la TC Pick Up, y Bautista Mattar y Santino Persia en la octava fecha del TC Junior, se presentaron en el circuito Juan María Traverso.

Martínez comenzó la actividad el día sábado en el primer entrenamiento, con algún inconveniente en la camioneta que lo dejó en el decimosexto puesto. En la segunda tanda mejoró su tiempo y logró ubicarse decimotercero, mismo puesto en el que pudo clasificar después, pero una sanción que acarreaba de la competencia pasada lo hizo largar en el octavo y último cajón de la segunda serie. Allí pudo avanzar una posición y terminó en el séptimo lugar con la Chevrolet S10. La carrera final la largó desde el puesto 14 y llegó en la novena ubicación, con un tiempo total de 28:11.398, a 20.111 de Juan José Ebarlín, ganador de la carrera.

Disputadas seis fechas, Tobías está ubicado en el séptimo puesto con 169.50 puntos, y espera la próxima competencia el 31 de agosto, en el autódromo “Cuidad de Río Cuarto”.

Bautista Mattar y Santino Persia corrieron en el TC Junior, donde el primero de ellos disputó su tercera competencia en el automovilismo nacional, mientras que el segundo de los pilotos debutó en esa categoría bajo la fiscalización de la ACTC. Ambos integran el equipo SDE San Juan.

Mattar estuvo todo el fin de semana entre los cinco mejores, quedando en el cuarto puesto de clasificación y logrando una tercera posición en la serie única de día sábado, que luego fue segundo por un recargo a otro piloto. El domingo largó desde ese cajón la competencia final, donde peleó en las primeras vueltas por el podio de la carrera pero luego tuvo un despiste y finalmente abandonó por la rotura de la selectora de la caja de cambios.

Persia tuvo un inconveniente con el diferencial antes de salir a clasificar, y desde la decimosegunda ubicación tuvo que avanzar en la serie hasta llegar al quinto puesto. En la carrera final peleó entre los cinco primeros lugares pero finalmente quedó en la sexta ubicación, sumando algunos puntos para el campeonato.