Cavani, picante con los hinchas de Boca tras el triunfo: el gesto a la tribuna que se hizo viral

Boca volvió al triunfo tras 120 días y lo hizo con una importante victoria 3-0 ante Independiente Rivadavia, cortando una racha negativa que pesaba fuerte en el ánimo del plantel. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los momentos más comentados del encuentro tuvo como protagonista a Edinson Cavani, quien se retiró del campo con un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El delantero uruguayo fue reemplazado durante el segundo tiempo y, al salir, protagonizó un cruce con un plateista xeneize. En medio de los aplausos y algunos cuestionamientos desde la tribuna, Cavani no se quedó callado: miró hacia el sector y realizó un gesto con las manos que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas.

La escena no tardó en explotar en redes sociales, donde los hinchas se dividieron entre quienes apoyaron la actitud del "Matador" y quienes pidieron mayor autocrítica por parte del goleador. Lo cierto es que Cavani, figura internacional y una de las apuestas fuertes de Boca en este ciclo, no está ajeno a la presión del mundo xeneize.

El cruce de Cavani con un hincha de Boca: