¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

Después de 120 días de frustraciones, empates y derrotas, Boca rompió su histórica sequía sin triunfos al golear 3-0 a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas. En un partido clave por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se reencontró con la victoria y dio señales de resurrección futbolística.

Los goles de Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco no solo sellaron un triunfo contundente, sino que también le permitieron al Xeneize escalar posiciones en la Zona A y volver a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, un objetivo prioritario para la institución.

El partido fue dominado de principio a fin por Boca, que mostró una versión mucho más sólida y ambiciosa que en presentaciones anteriores. A los 18 minutos del primer tiempo, Paredes tiró el centro y por un rebote en el área, celebró el primer grito como propio ante la multitud de hinchas que llegaron a Mendoza. En el complemento, Zeballos amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva, y Velasco cerró la cuenta con una definición impecable tras un contragolpe letal.

El triunfo pone fin a una racha negativa de 120 días sin victorias, una de las más prolongadas en la historia reciente del club. La última vez que Boca había ganado un partido oficial fue el 19 de abril de este año.

Con este resultado, Boca suma 6 puntos en el Torneo Clausura y toma aire en la tabla general, en la que vuelve a posicionarse entre los equipos que hoy estarían clasificando a la próxima edición del torneo continental.

La próxima fecha, el Xeneize recibirá a Rosario Central en La Bombonera, con el objetivo de confirmar su recuperación y seguir escalando en la tabla.