El sueño de agrandar La Bombonera: Boca anunció avances y espera el aval final

El proyecto para ampliar La Bombonera volvió a tomar impulso en Boca y reavivó la ilusión de los hinchas. Luego de las declaraciones de su presidente, Juan Román Riquelme, el club difundió un comunicado dirigido a los socios en el que confirmó avances en el plan para agrandar el estadio y explicó cuáles son los próximos pasos para concretarlo.

En la carta, la institución respaldó lo expresado por el mandatario en el canal oficial del club y detalló que la empresa Ferrosur Roca, encargada de regular el tránsito ferroviario en las vías que pasan junto al estadio, emitió una respuesta favorable al anteproyecto presentado por Boca para la construcción de nuevos accesos.

El plan contempla la construcción de cuatro torres con 18 ascensores y amplias escaleras que permitirán mejorar el ingreso y la salida de los hinchas hacia la segunda, tercera y una futura cuarta bandeja en el sector que da a la calle Irala. Estas estructuras se ubicarían detrás de las vías del tren y estarían conectadas mediante un puente peatonal, generando una especie de túnel para que el ferrocarril pase por debajo.

Desde el club explicaron que ahora resta un paso clave: obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). En caso de recibir ese aval, el proyecto deberá continuar su recorrido administrativo y ser tratado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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El comunicado enviado a los socios concluye con un mensaje optimista por parte de la dirigencia, que aseguró que continuará trabajando para avanzar con las gestiones necesarias “en el camino hacia nuestro sueño”, en referencia a la ampliación del histórico estadio ubicado en el barrio de La Boca.

Días atrás, en una entrevista con el canal oficial de Boca, Riquelme se mostró ilusionado con la posibilidad de concretar la obra y aseguró que por primera vez siente que el proyecto está cerca de hacerse realidad. “Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa”, afirmó.

El presidente también descartó la posibilidad de trasladar el estadio a otro lugar y remarcó que la intención es mantener la Bombonera en su histórica ubicación. “La Bombonera no se puede mover de acá”, aseguró, al tiempo que insistió en que el objetivo es modernizar el estadio sin perder su identidad.

Fuente: TyC Sports