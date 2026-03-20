La AFA, sede de otro escándalo: el árbitro Lobo Medina, en la mira por manipulación de resultados

El árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, amigo de Pablo Toviggino, fueron denunciados luego de que se filtrara un supuesto chat entre ambos donde habrían manipulado el resultado de un partido, en un nuevo escándalo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Todo comenzó cuando se filtró el chat entre ambos al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, donde Beacon se comunicó con Lobo Medina para favorecer a Tigre en un partido ante Mitre de Santiago del Estero.

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

En el chat se puede observar como Lobo Medina le reconoce que “laburé una banda” porque “jugó mal Tigre”, mientras que Beacon le destaca el trabajo realizado: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

Finalmente, Lobo Medina termina pidiendo 400 mil pesos que en el 2021 eran aproximadamente 2000 dólares.

Ante esta filtración, el legislador porteño Juan Facundo del Gaiso denunció a Lobo Medina y a Beacon “por posible comisión de delitos contra la propiedad privada”.

El escándalo crece aún más si se tiene en cuenta que justamente Lobo Medina fue el árbitro designado para el partido de esta noche en el cual Tigre, el equipo beneficiado en el chat filtrado, visitará a Banfield por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

FUENTE: Agencia NA