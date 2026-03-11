Boca empató 1-1 frente a San Lorenzo en el clásico y se fue silbado de la Bombonera

Boca empató 1-1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.
El encuentro es por la Fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, ambos equipos buscan afianzarse en puesto de playoffs.
En el estadio La Bombonera, el ´Xeneize´ abrió el partido a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el ´Ciclón´ lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez.
Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas.
Por su parte, el equipo de Damián Ayude se úbica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.