miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

Boca empató 1-1 frente a San Lorenzo en el clásico y se fue silbado de la Bombonera

El encuentro es por la Fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, ambos equipos buscan afianzarse en puesto de playoffs.

Por Agencia NA
image

Boca empató 1-1 con San Lorenzo, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

Lee además
santi barrera, de la ilusion al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de san martin
Relegado por el DT

Santi Barrera, de la ilusión al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de San Martín
el argentinos de francisco alvarez empato con central en un aburrido 0-0
Liga Profesional

El Argentinos de Francisco Álvarez empató con Central en un aburrido 0-0

En el estadio La Bombonera, el ´Xeneize´ abrió el partido a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el ´Ciclón´ lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se úbica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.

Temas
Seguí leyendo

Real Madrid no tuvo piedad y aplastó 3-0 al City de Guardiola en los octavos de Champions

Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas

¿Qué selección será la reemplazante de Irán en el Grupo G del Mundial 2026?

Del llamado del "Negro" Páez a la ilusión de compartir la casaca con su hermano: Bautista Acevedo y su sueño en la Selección

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Confirmado: Irán no jugará el Mundial 2026

Murió el padre de Pablo Aimar en Córdoba y el fútbol argentino lo despidió con dolor

Vuelve el fútbol en la Primera B: así se jugará la fecha inicial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
del llamado del negro paez a la ilusion de compartir la casaca con su hermano: bautista acevedo y su sueno en la seleccion
Hockey sobre patines

Del llamado del "Negro" Páez a la ilusión de compartir la casaca con su hermano: Bautista Acevedo y su sueño en la Selección

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito
Lo último

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

Te Puede Interesar

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo