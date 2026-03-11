Boca empató 1-1 frente a San Lorenzo en el clásico y se fue silbado de la Bombonera

Boca empató 1-1 con San Lorenzo , en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

Relegado por el DT Santi Barrera, de la ilusión al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de San Martín

En el estadio La Bombonera, el ´Xeneize´ abrió el partido a los 11 minutos de juego con el gol de Santiago Ascacibar pero, 10 minutos después, el ´Ciclón´ lo empató con el tanto de Gregorio Rodríguez .

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en la sexta posición con 13 puntos y suma cuatro partidos sin poder ganar en condición de local. En la próxima fecha, visitará el estadio 15 de Abril para enfrentar a Unión de Santa Fe el domingo desde las 22 horas.

Por su parte, el equipo de Damián Ayude se úbica en la séptima posición con 13 puntos y hace tres partidos que no gana en este Torneo Apertura. En la próxima fecha, recibirá a Defensa y Justicia el lunes a las 18.30 horas en el estadio Pedro Bidegain.