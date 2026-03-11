miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Murió el padre de Pablo Aimar en Córdoba y el fútbol argentino lo despidió con dolor

Ricardo Tomás Aimar falleció en Río Cuarto tras permanecer internado. La AFA y su presidente enviaron mensajes de apoyo al actual ayudante de campo de la Selección, en un momento sensible a pocos meses del Mundial 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ricardo-aimar-fallecio-en-las-ultimas-horas-en-la-OQZ3FHJ2E5DLVFK6Y3RMT7JI6E

El fútbol argentino atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Ricardo Tomás Aimar, padre del exfutbolista y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, Pablo Aimar. La noticia se confirmó en las últimas horas en la ciudad de Río Cuarto, donde había permanecido internado en un centro de salud.

Lee además
vuelve el futbol en la primera b: asi se jugara la fecha inicial
Programación

Vuelve el fútbol en la Primera B: así se jugará la fecha inicial
lluvia de goles entre independiente y union por la liga profesional: ¡4 a 4!, mira todos los goles video
Apertura

Lluvia de goles entre Independiente y Unión por la Liga Profesional: ¡4 a 4!, mirá todos los goles

Tras conocerse el deceso, la Asociación del Fútbol Argentino expresó públicamente sus condolencias mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales. En el mensaje, la entidad manifestó su acompañamiento al exjugador y a toda su familia en este difícil momento.

“La AFA, en nombre del presidente y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador Pablo Aimar”, señalaron desde la casa madre del fútbol argentino.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, también se sumó a las muestras de apoyo. A través de su cuenta personal en redes sociales, el dirigente replicó el comunicado y dedicó unas palabras al integrante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

“Mi más sentido pésame para Pablo Aimar por el fallecimiento de su padre, Ricardo. Te envío un fuerte abrazo en este momento tan difícil. Toda la familia del fútbol argentino te acompaña y está con vos”, escribió.

Más allá de la reconocida trayectoria de su hijo, Ricardo Aimar también estuvo ligado al fútbol durante gran parte de su vida. Fue jugador en distintos clubes del interior cordobés, entre ellos Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Río Cuarto y Belgrano Norte, instituciones donde dejó una huella y es recordado con afecto por dirigentes, hinchas y excompañeros.

La noticia generó numerosas muestras de afecto en el ambiente futbolístico, que acompañó a Aimar en este momento personal mientras continúa su trabajo junto al cuerpo técnico de la Selección argentina, que ya se prepara para el próximo desafío internacional rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Temas
Seguí leyendo

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

Historia en la NBA: Adebayo superó a Kobe y logró la segunda mayor marca en un partido

Desamparados hizo negocio y hubo paliza de Marquesado: resultados y cómo quedó la tabla del fútbol sanjuanino

Con un doblete de la Julián Álvarez, el Atleti goleó al Tottenham del Cuti y va con ventaja al segundo partido

UPCN ya tiene rival y define el pasaje a la final en San Juan: todo el detalle

Las campeonas y un mano a mano imperdible: admiración, conquista y una corona de sacrificio

Urquiza inicia su camino en la Liga Federal de Básquet: el plantel completo y el fixture

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca vs san lorenzo, donde verlo y a que hora juegan: un clasico picante y que promete mucha accion
Detalles

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez