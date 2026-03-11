Murió el padre de Pablo Aimar en Córdoba y el fútbol argentino lo despidió con dolor

El fútbol argentino atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Ricardo Tomás Aimar , padre del exfutbolista y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, Pablo Aimar . La noticia se confirmó en las últimas horas en la ciudad de Río Cuarto , donde había permanecido internado en un centro de salud.

Tras conocerse el deceso, la Asociación del Fútbol Argentino expresó públicamente sus condolencias mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales. En el mensaje, la entidad manifestó su acompañamiento al exjugador y a toda su familia en este difícil momento.

“La AFA, en nombre del presidente y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador Pablo Aimar”, señalaron desde la casa madre del fútbol argentino.

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, también se sumó a las muestras de apoyo. A través de su cuenta personal en redes sociales, el dirigente replicó el comunicado y dedicó unas palabras al integrante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

“Mi más sentido pésame para Pablo Aimar por el fallecimiento de su padre, Ricardo. Te envío un fuerte abrazo en este momento tan difícil. Toda la familia del fútbol argentino te acompaña y está con vos”, escribió.

Más allá de la reconocida trayectoria de su hijo, Ricardo Aimar también estuvo ligado al fútbol durante gran parte de su vida. Fue jugador en distintos clubes del interior cordobés, entre ellos Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Río Cuarto y Belgrano Norte, instituciones donde dejó una huella y es recordado con afecto por dirigentes, hinchas y excompañeros.

La noticia generó numerosas muestras de afecto en el ambiente futbolístico, que acompañó a Aimar en este momento personal mientras continúa su trabajo junto al cuerpo técnico de la Selección argentina, que ya se prepara para el próximo desafío internacional rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.