Vuelve el fútbol en la Primera B: así se jugará la fecha inicial

La Primera B de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene todo listo para volver a la acción. Luego de la última reunión del Consejo de la categoría, las autoridades programaron la fecha inicial del campeonato, que se disputará el próximo fin de semana en diferentes escenarios de la provincia.

Según lo establecido, los encuentros comenzarán con el partido de Cuarta División a las 14:30 , mientras que Primera División jugará a las 17:00 .

La actividad comenzará el sábado 14 de marzo, con una jornada cargada de partidos. En la cancha de Árbol Verde, el local se enfrentará a Los Pumas. Por su parte, Recabarren recibirá a Punteto en su estadio. Defensores de Los Andes será anfitrión de Rivera, mientras que Independiente de Villa Obrera jugará ante Juventud Ullunera en el estadio de Villa Obrera.

Además, Unión San Damián se medirá con Huarpes F.C. en cancha de San Damián. En otro de los cruces, U.V.C. Fiorito será local ante Del Bono, y Libertad Juvenil recibirá a El Globo en su cancha.

La fecha se completará el domingo 15 de marzo con tres encuentros. Centenario Olímpico enfrentará a San Agustín en su estadio, Federico Picón jugará ante Juventud Unida en cancha de Picón y Villa Hipódromo será escenario del duelo entre el local y Aberastain.

De esta manera, el ascenso del fútbol sanjuanino vuelve a rodar con la expectativa de los clubes que buscarán ser protagonistas en una nueva temporada. Desde la organización también reiteraron el mensaje de “No a la violencia”, en el marco de los 105 años de pasión y crecimiento de la Liga Sanjuanina de Fútbol.