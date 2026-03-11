miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Programación

Vuelve el fútbol en la Primera B: así se jugará la fecha inicial

Tras la última reunión en la Liga Sanjuanina de Fútbol, quedó definido el cronograma de la primera fecha del torneo de ascenso. Los partidos se disputarán entre sábado y domingo, con encuentros en distintas canchas del fútbol local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
65cb8274-2aae-4789-8a69-a319c08984bd

La Primera B de la Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene todo listo para volver a la acción. Luego de la última reunión del Consejo de la categoría, las autoridades programaron la fecha inicial del campeonato, que se disputará el próximo fin de semana en diferentes escenarios de la provincia.

Lee además
murio el padre de pablo aimar en cordoba y el futbol argentino lo despidio con dolor
Deceso

Murió el padre de Pablo Aimar en Córdoba y el fútbol argentino lo despidió con dolor
lluvia de goles entre independiente y union por la liga profesional: ¡4 a 4!, mira todos los goles video
Apertura

Lluvia de goles entre Independiente y Unión por la Liga Profesional: ¡4 a 4!, mirá todos los goles

Según lo establecido, los encuentros comenzarán con el partido de Cuarta División a las 14:30, mientras que Primera División jugará a las 17:00.

La actividad comenzará el sábado 14 de marzo, con una jornada cargada de partidos. En la cancha de Árbol Verde, el local se enfrentará a Los Pumas. Por su parte, Recabarren recibirá a Punteto en su estadio. Defensores de Los Andes será anfitrión de Rivera, mientras que Independiente de Villa Obrera jugará ante Juventud Ullunera en el estadio de Villa Obrera.

Además, Unión San Damián se medirá con Huarpes F.C. en cancha de San Damián. En otro de los cruces, U.V.C. Fiorito será local ante Del Bono, y Libertad Juvenil recibirá a El Globo en su cancha.

La fecha se completará el domingo 15 de marzo con tres encuentros. Centenario Olímpico enfrentará a San Agustín en su estadio, Federico Picón jugará ante Juventud Unida en cancha de Picón y Villa Hipódromo será escenario del duelo entre el local y Aberastain.

De esta manera, el ascenso del fútbol sanjuanino vuelve a rodar con la expectativa de los clubes que buscarán ser protagonistas en una nueva temporada. Desde la organización también reiteraron el mensaje de “No a la violencia”, en el marco de los 105 años de pasión y crecimiento de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Seguí leyendo

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

Historia en la NBA: Adebayo superó a Kobe y logró la segunda mayor marca en un partido

Desamparados hizo negocio y hubo paliza de Marquesado: resultados y cómo quedó la tabla del fútbol sanjuanino

Con un doblete de la Julián Álvarez, el Atleti goleó al Tottenham del Cuti y va con ventaja al segundo partido

UPCN ya tiene rival y define el pasaje a la final en San Juan: todo el detalle

Las campeonas y un mano a mano imperdible: admiración, conquista y una corona de sacrificio

Urquiza inicia su camino en la Liga Federal de Básquet: el plantel completo y el fixture

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca vs san lorenzo, donde verlo y a que hora juegan: un clasico picante y que promete mucha accion
Detalles

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez