Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan logró recuperar una bicicleta y una cortadora de césped que habían sido robadas de una vivienda en el departamento Rawson. Por el hecho quedó imputado un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Pollito” Allende.

Según informaron fuentes policiales, el robo ocurrió el pasado 8 de enero de 2026, cuando delincuentes sustrajeron diversos efectos de la casa de una mujer en el barrio Felipe Cobas. Tras la denuncia radicada por la víctima, personal de la brigada inició una investigación para dar con los objetos y el presunto autor del hecho.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos realizaron allanamientos en los barrios Huarpe y Pie de Palo, donde lograron secuestrar los elementos denunciados como robados.

Entre los efectos recuperados se encuentra una bicicleta marca CICLOPALL, rodado 26, color lila, y una cortadora de césped marca TRAMONTINA, color naranja.

De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso es Allende, alias “El Pollito”, quien quedó imputado en la causa y señalado como presunto autor del robo.

La causa es investigada por la UFI Delitos Contra la Propiedad, que está a cargo del Dr. Miguel Ángel Gay, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes en el marco de la investigación.