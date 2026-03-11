miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

La Brigada de Investigaciones Este realizó allanamientos en los barrios Huarpe y Pie de Palo. Los objetos habían sido sustraídos de una vivienda del barrio Felipe Cobas en enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5a6c09ab-7bd8-4af6-a537-3fcec71fc8df

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan logró recuperar una bicicleta y una cortadora de césped que habían sido robadas de una vivienda en el departamento Rawson. Por el hecho quedó imputado un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Pollito” Allende.

Lee además
detuvieron a dos hombres en chimbas, acusados de un ataque a tiros: secuestraron cocaina y aves autoctonas en los allanamientos
UFI Genérica

Detuvieron a dos hombres en Chimbas, acusados de un ataque a tiros: secuestraron cocaína y aves autóctonas en los allanamientos
tres allanamientos y dos detenidos por un robo a naturgy
Operativo

Tres allanamientos y dos detenidos por un robo a Naturgy

Según informaron fuentes policiales, el robo ocurrió el pasado 8 de enero de 2026, cuando delincuentes sustrajeron diversos efectos de la casa de una mujer en el barrio Felipe Cobas. Tras la denuncia radicada por la víctima, personal de la brigada inició una investigación para dar con los objetos y el presunto autor del hecho.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos realizaron allanamientos en los barrios Huarpe y Pie de Palo, donde lograron secuestrar los elementos denunciados como robados.

Entre los efectos recuperados se encuentra una bicicleta marca CICLOPALL, rodado 26, color lila, y una cortadora de césped marca TRAMONTINA, color naranja.

De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso es Allende, alias “El Pollito”, quien quedó imputado en la causa y señalado como presunto autor del robo.

La causa es investigada por la UFI Delitos Contra la Propiedad, que está a cargo del Dr. Miguel Ángel Gay, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes en el marco de la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

Cayó un joven acusado de robar equipos informáticos en una casa de Capital: lo atraparon por las cámaras

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital

Cayó en Chimbas tras robar un estudio jurídico a metros de Tribunales: un taxista fue clave para su detención

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se agrava, y mucho, la situacion del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Te Puede Interesar

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada
En Santa Lucía

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada