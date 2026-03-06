viernes 6 de marzo 2026

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos

El hombre de 25 años fue detenido este jueves por la tarde en Rawson, luego de intentar huir al ser acusado de sustraer mercadería de un supermercado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 25 años quedó detenido tras robar productos de un supermercado e intentar huir por los techos de las casas de un barrio.

Un hombre de 25 años quedó detenido tras robar productos de un supermercado e intentar huir por los techos de las casas de un barrio.

Un hombre de 25 años fue detenido este jueves por la tarde en Rawson, luego de ser acusado de sustraer mercadería de un supermercado y escapar por los techos de varias viviendas para evitar ser capturado.

Según informó la Policía Comunal de Rawson, el hecho ocurrió alrededor de las 19 de este ayer jueves, en el supermercado Brico. De acuerdo con la denuncia, un sujeto que vestía short deportivo negro y una remera verde con detalles negros habría tomado distintos efectos del interior del local y se retiró sin abonarlos.

Tras advertir la situación, personal policial inició un seguimiento del sospechoso, quien escapó por calle Boulevard Sarmiento hacia el oeste. La persecución continuó hasta el ingreso al barrio La Estación, donde el hombre ingresó a un domicilio y comenzó a desplazarse saltando de techo en techo con la intención de evadir a los efectivos.

Finalmente, varias casas más adelante, los uniformados lograron interceptarlo y proceder a su aprehensión. En el operativo también colaboró personal de la Base Motorizada N°2.

El detenido fue identificado como Alan Sebastián Flores Olmos, de 25 años. Fuentes policiales indicaron que los efectos sustraídos no fueron recuperados, ya que el sospechoso se habría descartado de ellos durante la fuga.

No obstante, desde el supermercado Brico aportaron imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observaría el momento del hurto.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien tras ser informado de lo ocurrido dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa quedó caratulada como “hurto simple” y se tramita bajo el legajo N.º 30/26. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 6ª, donde continuará la investigación.

