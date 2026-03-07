sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Cayó un joven acusado de robar equipos informáticos en una casa de Capital: lo atraparon por las cámaras

El hombre, de 28 años y con antecedentes, fue detenido por la Brigada de Investigaciones Central en un domicilio de Villa Fleury.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

La Brigada de Investigaciones Central de la Policía de San Juan detuvo a un hombre de 28 años sospechado de haber cometido un robo en una vivienda del departamento Capital. El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero y entre los elementos sustraídos había equipos informáticos, una tablet, cargadores de telefonía y otros objetos de valor.

Lee además
golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaina y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Un hombre de 25 años quedó detenido tras robar productos de un supermercado e intentar huir por los techos de las casas de un barrio.
Video

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos

De acuerdo con fuentes policiales, tras la denuncia se iniciaron diversas tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso. El análisis de cámaras de seguridad instaladas en el domicilio resultó clave para identificar al presunto autor del ilícito.

A partir de esos datos, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso, un hombre de apellido Olmos, quien además registra antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en Villa Fleury, en Rawson, donde los efectivos lograron detener al sospechoso. Durante el operativo también se secuestraron distintos objetos vinculados con la causa.

Según indicaron desde la investigación, la víctima pudo reconocer los elementos recuperados como parte de los que habían sido robados durante el hecho.

Tras el procedimiento, Olmos fue trasladado a Central de Policía, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. En las próximas horas deberá enfrentar la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, instancia en la que se definirá el avance del proceso judicial en su contra.

Temas
Seguí leyendo

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital

Cayó en Chimbas tras robar un estudio jurídico a metros de Tribunales: un taxista fue clave para su detención

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El bizarro robo que sufrió Radio Colón: dicen que la ladrona es una señora

Fue por un degradé y terminó con una causa penal: indignante robo en una peluquería de Chimbas

Entraron mientras dormían y en cinco minutos desvalijaron la casa: los videos

Cayó parte de la banda que robó en un taller mecánico de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
accidente en cadena en la ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida
En Caucete

Accidente en cadena en la Ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados
Redes

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados

Jesús Vila y Emanuel Gil.
Comunicado

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

Te Puede Interesar

Cristian Ramos presenta su nuevo EP. video
Talento nuestro

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

Por Jorge Balmaceda Bucci
El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda. 
Realidad

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja
Exclusivo

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

Escudo de las Américas: junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China
En el hotel Trump Doral

"Escudo de las Américas": junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

Victoria Villarruell a TSJ: Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer
Tiempo en la Vendimia 

Victoria Villarruell a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"