Cayó un joven acusado de robar equipos informáticos en una casa de Capital: lo atraparon por las cámaras

La Brigada de Investigaciones Central de la Policía de San Juan detuvo a un hombre de 28 años sospechado de haber cometido un robo en una vivienda del departamento Capital. El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero y entre los elementos sustraídos había equipos informáticos, una tablet, cargadores de telefonía y otros objetos de valor.

Video Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos

Allanamiento Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

De acuerdo con fuentes policiales, tras la denuncia se iniciaron diversas tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso. El análisis de cámaras de seguridad instaladas en el domicilio resultó clave para identificar al presunto autor del ilícito.

A partir de esos datos, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso, un hombre de apellido Olmos, quien además registra antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en Villa Fleury, en Rawson, donde los efectivos lograron detener al sospechoso. Durante el operativo también se secuestraron distintos objetos vinculados con la causa.

Según indicaron desde la investigación, la víctima pudo reconocer los elementos recuperados como parte de los que habían sido robados durante el hecho.

Tras el procedimiento, Olmos fue trasladado a Central de Policía, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. En las próximas horas deberá enfrentar la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, instancia en la que se definirá el avance del proceso judicial en su contra.