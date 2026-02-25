miércoles 25 de febrero 2026

En Chimbas

Entraron mientras dormían y en cinco minutos desvalijaron la casa: los videos

El robo ocurrió en el Loteo Godoy. Las cámaras captaron a dos delincuentes que se llevaron una bicicleta, un televisor y otros elementos de valor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el Loteo Godoy, en Chimbas, durante la madrugada de este miércoles. Alrededor de las 6.30, dos delincuentes ingresaron a una vivienda tras forzar el portón principal, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio y de casas vecinas.

Con total rapidez y sin ser advertidos, los sujetos se movieron por el interior de la propiedad y en apenas cinco minutos concretaron el robo. Del lugar se llevaron una bicicleta Zion Ovanta XL, un televisor RCA de 32 pulgadas, un parlante Crown, una balanza Sate, un celular Motorola E y dinero en efectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026824727034015747&partner=&hide_thread=false

Mientras todo ocurría, dos integrantes de la familia dormían y no escucharon ruidos que los alertaran. Recién tiempo después, cuando uno de ellos se levantó, descubrió el faltante de los objetos y la vivienda completamente revuelta.

Los damnificados radicaron la denuncia en la Comisaría 26°, aunque manifestaron su malestar porque, hasta el momento, no se habían realizado pericias en el domicilio. Ante cualquier información que permita recuperar los elementos sustraídos, solicitaron comunicarse al 264 506-6643.

Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

