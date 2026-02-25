Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el Loteo Godoy, en Chimbas, durante la madrugada de este miércoles. Alrededor de las 6.30, dos delincuentes ingresaron a una vivienda tras forzar el portón principal, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio y de casas vecinas.

Con total rapidez y sin ser advertidos, los sujetos se movieron por el interior de la propiedad y en apenas cinco minutos concretaron el robo. Del lugar se llevaron una bicicleta Zion Ovanta XL, un televisor RCA de 32 pulgadas, un parlante Crown, una balanza Sate, un celular Motorola E y dinero en efectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026824727034015747&partner=&hide_thread=false Entraron mientras dormían y en cinco minutos desvalijaron la casa: los videos pic.twitter.com/gBN2WQ8e5i — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 26, 2026

Mientras todo ocurría, dos integrantes de la familia dormían y no escucharon ruidos que los alertaran. Recién tiempo después, cuando uno de ellos se levantó, descubrió el faltante de los objetos y la vivienda completamente revuelta.

Los damnificados radicaron la denuncia en la Comisaría 26°, aunque manifestaron su malestar porque, hasta el momento, no se habían realizado pericias en el domicilio. Ante cualquier información que permita recuperar los elementos sustraídos, solicitaron comunicarse al 264 506-6643.