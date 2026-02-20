viernes 20 de febrero 2026

En Chimbas

Sorpresa en una vivienda en construcción: sintieron movimientos extraños y descubrieron a dos sujetos robando

El propietario del lugar, un hombre de 50 años, alertó a la Policía tras advertir sonidos en la obra. Dos sujetos fueron atrapados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos hombres de 29 y 31 años fueron detenidos durante la madrugada en Chimbas, luego de ser sorprendidos dentro de una vivienda en construcción. El episodio se registró en el Loteo Salta I y tuvo como protagonistas a dos sospechosos que, según la denuncia, habían ingresado con la intención de llevarse herramientas.

El propietario del lugar, un hombre de 50 años, alertó a la Policía tras advertir movimientos extraños en la obra. Minutos después, efectivos de la Comisaría 26° junto a personal de la Motorizada N° 5 llegaron al domicilio y localizaron a los intrusos dentro del predio.

De acuerdo con fuentes policiales, al notar la presencia de los uniformados, los sujetos intentaron escapar. Sin embargo, la fuga duró poco: ambos fueron alcanzados y reducidos en las inmediaciones del lugar.

Los detenidos fueron identificados como Robledo, de 29 años, y Sánchez, de 31. En el procedimiento intervino el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien dispuso la aplicación del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.

Tras la aprehensión, los acusados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras avanza la investigación del hecho.

