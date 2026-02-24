martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Operativo cerrojo en Rawson: detuvieron a dos sujetos tras desvalijar un taller y ofrecer una moto robada

Delincuentes sustrajeron un importante botín de un local y tras el rastreo de los elementos, efectivos de la Comisaria 24° atraparon a los sospechosos con las manos en la masa cuando intentaron comercializar un vehículo denunciado en el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Herramientas, máquinas y una Corven 110 fueron parte del importante botín que delincuentes se llevaron de un taller mecánico en Rawson. Los sujetos ingresaron tras romper el vidrio de la puerta principal y prácticamente “desvalijaron” el local. Sin embargo, la investigación policial, que incluyó un operativo especial de vigilancia y un cerrojo, terminó dando resultados: la moto robada estaba siendo ofrecida para la venta y esa maniobra derivó en la detención de dos sospechosos.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Policiales

Violento robo en una quinta de Rawson: cortaron la luz y dañaron cámaras de seguridad
robo frustrado en albardon: se llevo una herramienta y lo atraparon tras caer dentro de un canal sin agua
Flagrancia

Robo frustrado en Albardón: se llevó una herramienta y lo atraparon tras caer dentro de un canal sin agua

De acuerdo con fuentes de la Comisaría 24° Rawson, el hecho se produjo en el taller “Tato Racing”, en Rawson. Al arribar al lugar, el propietario constató daños en el acceso y el faltante de diversos elementos.

image

Entre lo sustraído se encontraban un taladro marca Skil, una amoladora, herramientas de mano, llaves fijas y una motocicleta Corven 110 cc color rojo, que estaba en reparación y pertenecía a un cliente.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron determinar que el rodado robado estaba siendo ofrecido para la venta. A partir de esa pista, se montó un operativo especial de vigilancia en inmediaciones de una vivienda del Barrio Alvear.

image
Los delincuentes rompieron el vidrio de una puerta para ingresar al taller.&nbsp;

Los delincuentes rompieron el vidrio de una puerta para ingresar al taller.

El procedimiento dio resultado después del mediodía, cuando el personal policial observó que uno de los sospechosos salió del domicilio acompañado por otro individuo. Ambos se desplazaban en motocicletas y trasladaban una Corven roja.

Ante esa situación, los uniformados activaron un operativo cerrojo, logrando interceptar a los sujetos. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída. El rodado fue secuestrado y los dos individuos quedaron detenidos y vinculados a la causa por el delito de robo, a disposición de la Justicia provincial.

Temas
Seguí leyendo

En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

Perdió el control y terminó dentro de un canal: impactante vuelco en Rawson

Salud animal sin costo: dónde y cuándo atender a tu mascota en Rawson

Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Una pareja de adolescentes fue encañonada y asaltada por dos motochorros en Rawson

Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Intentó robar un auto en Rawson, lo redujeron los vecinos y terminó detenido

Llevaba un aire acondicionado, dijo que lo encontró en una plaza de Rivadavia y no convenció a la Policía: terminó detenido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo