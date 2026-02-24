Operativo cerrojo en Rawson: detuvieron a dos sujetos tras desvalijar un taller y ofrecer una moto robada

Herramientas, máquinas y una Corven 110 fueron parte del importante botín que delincuentes se llevaron de un taller mecánico en Rawson . Los sujetos ingresaron tras romper el vidrio de la puerta principal y prácticamente “desvalijaron” el local. Sin embargo, la investigación policial, que incluyó un operativo especial de vigilancia y un cerrojo, terminó dando resultados: la moto robada estaba siendo ofrecida para la venta y esa maniobra derivó en la detención de dos sospechosos.

De acuerdo con fuentes de la Comisaría 24° Rawson , el hecho se produjo en el taller “Tato Racing”, en Rawson . Al arribar al lugar, el propietario constató daños en el acceso y el faltante de diversos elementos.

Entre lo sustraído se encontraban un taladro marca Skil, una amoladora, herramientas de mano, llaves fijas y una motocicleta Corven 110 cc color rojo, que estaba en reparación y pertenecía a un cliente.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron determinar que el rodado robado estaba siendo ofrecido para la venta. A partir de esa pista, se montó un operativo especial de vigilancia en inmediaciones de una vivienda del Barrio Alvear.

image Los delincuentes rompieron el vidrio de una puerta para ingresar al taller.

El procedimiento dio resultado después del mediodía, cuando el personal policial observó que uno de los sospechosos salió del domicilio acompañado por otro individuo. Ambos se desplazaban en motocicletas y trasladaban una Corven roja.

Ante esa situación, los uniformados activaron un operativo cerrojo, logrando interceptar a los sujetos. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada como sustraída. El rodado fue secuestrado y los dos individuos quedaron detenidos y vinculados a la causa por el delito de robo, a disposición de la Justicia provincial.