martes 24 de febrero 2026

En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

Los vecinos de la zona aseguraron que hace mucho tiempo presentan quejas por el estado del pilar. Sin embargo, nadie los oyó ni les dio respuestas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El momento captado por una cámara de seguridad en Rawson, en que el poste de luz se desploma y cae a centímetros de la mujer.

El momento captado por una cámara de seguridad en Rawson, en que el poste de luz se desploma y cae a centímetros de la mujer.

Una mujer se salvó de milagro este martes en Rawson luego de que un poste de luz cayera justo en el lugar donde estaba parada. El dramático momento quedó registrado en video y fue compartido por vecinos de la zona, quienes aseguraron que habían advertido a la Municipalidad sobre el riesgo días antes, sin obtener respuesta.

perdio el control y termino dentro de un canal: impactante vuelco en rawson
Perdió el control y terminó dentro de un canal: impactante vuelco en Rawson
Desarrollarán un mega operativo de zoonosis en Rawson.
Salud animal sin costo: dónde y cuándo atender a tu mascota en Rawson

Según relataron a Tiempo de San Juan, el episodio ocurrió sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento. “Hace días hablamos a la Municipalidad de Rawson para avisar que se estaba cayendo, y hoy se terminó de caer. Ya mandamos mensaje y no vinieron a hacer nada”, expresaron.

En las imágenes se observa a una mujer detenida al costado de la calle, junto a una camioneta, mientras conversa con el conductor. De repente, algo la alerta: se sobresalta y da un paso hacia un costado. Segundos después, el pilar se desploma exactamente en el sitio donde ella se encontraba parada instantes antes.

El poste cayó con fuerza sobre el vehículo (al que le provocó un abollón) y la calzada y, por escasos centímetros, no impactó contra la mujer. El episodio generó indignación entre los vecinos, quienes insisten en que el hecho pudo haberse evitado si se atendían los reclamos realizados previamente.

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

La UNSJ presentó “Venenosos San Juan”, una app gratuita para identificar animales ponzoñosos de la provincia, conocer su peligrosidad y saber cómo actuar ante una picadura o mordedura.
Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"