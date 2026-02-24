En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

El momento captado por una cámara de seguridad en Rawson, en que el poste de luz se desploma y cae a centímetros de la mujer.

Una mujer se salvó de milagro este martes en Rawson luego de que un poste de luz cayera justo en el lugar donde estaba parada. El dramático momento quedó registrado en video y fue compartido por vecinos de la zona, quienes aseguraron que habían advertido a la Municipalidad sobre el riesgo días antes, sin obtener respuesta.

Según relataron a Tiempo de San Juan, el episodio ocurrió sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento. “Hace días hablamos a la Municipalidad de Rawson para avisar que se estaba cayendo, y hoy se terminó de caer. Ya mandamos mensaje y no vinieron a hacer nada”, expresaron.

En las imágenes se observa a una mujer detenida al costado de la calle, junto a una camioneta, mientras conversa con el conductor. De repente, algo la alerta: se sobresalta y da un paso hacia un costado. Segundos después, el pilar se desploma exactamente en el sitio donde ella se encontraba parada instantes antes.

El poste cayó con fuerza sobre el vehículo (al que le provocó un abollón) y la calzada y, por escasos centímetros, no impactó contra la mujer. El episodio generó indignación entre los vecinos, quienes insisten en que el hecho pudo haberse evitado si se atendían los reclamos realizados previamente.