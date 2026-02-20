Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Una mujer de Rawson fue blanco del furioso ataque de dos motochorros que la asaltaron a punta de revólver y la arrastraron tras manotearla la cartera. Esto sucedió el miércoles último en la siesta y la señora terminó golpeada y con raspones.

El hecho se registró a las 15.30 en el interior de la Villa Burón Alonso. Según la información policial, la víctima fue una mujer de apellido Paz , de 50 años, quien caminaba por la intersección de calles Martín Fierro y Carta de Mayo cuando fue sorprendida por dos sujetos a bordo de una moto 110cc marca Gilera. El conductor llevaba casco blanco, mientras que el acompañante circulaba sin casco.

De acuerdo al relato de la mujer, el acompañante descendió del rodado y le apuntó con un arma de fuego a la altura de la nuca. En ese momento le exigió la cartera negra que llevaba en sus manos. Ella intentó resistirse y no soltar sus pertenencias, pero el delincuente la arrastró varios metros hasta lograr su cometido.

Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió escoriaciones en ambos brazos y en las piernas, a la altura de las rodillas. En la cartera llevaba documentación personal, tarjetas de crédito, un teléfono celular Samsung A-04, su cargador, una campera negra a rayas y la suma de 60 mil pesos en efectivo. Tras el asalto, los delincuentes escaparon por calle Lemos hacia el sur. El caso fue denunciado en la Comisaría 6ta.